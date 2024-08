Así es Noah Lyles, el sucesor de Bolt en los 100 metros que recupera el trono de la velocidad para EEUU

Noah Lyles (18 de julio de 1997, Gainesville, Florida) está llamado a ser una de las grandes estrellas de estos Juegos Olímpicos de París 2024. El velocista de Estados Unidos se hizo con el reinado de la prueba por excelencia de la velocidad, los 100 metros, que le consagra como el hombre más rápido del mundo. También favorito a la medalla de oro en los 200 metros en la presente cita olímpica, Lyles es un auténtico personaje que demuestra que, más allá del show, maneja la combinación presión-velocidad como nadie, hasta el punto de ser reconocido como el sucesor de . Usain Bolt y encargado de recuperar el trono de la velocidad para Estados Unidos.

El domingo 4 de agosto a partir se vivirá uno de los momentos mágicos de París 2024. A partir de las 21.55 se disputará en el Stade de France la final de los 100 metros lisos, la prueba por excelencia en unos Juegos Olímpicos en la que parte como máximo favorito Noah Lyles. El velocista americano llega a París como vigente campeón del mundo en Budapest 2023 y con una marca que hacen presagiar una carrera de vino y rosas para el que está llamado a suceder a Usain Bolt en esta cita olímpica.

Noah Lyles viene de hacer la mejor marca de su carrera tras parar el crono en 9,81 segundos en la Diamond League celebrada en Londres en 2024. Un año antes, había hecho 9,80 en estadio Flora Duffy de Devonshire pero esta marca aún debe ser confirmada por World Athletics. Así que Lyles se presentará en los Juegos Olímpicos de París aún lejos del 9,58 en el que fijó Usain Bolt un récord del mundo que parece inalcanzable.

Polémica con el «hombre más rápido del mundo»

La frase «el hombre más rápido del mundo» tiene mucho relevancia en el mundo del atletismo y por ello se formó una gran polémica hace unos meses después de que Noah Lyles se confirmara como tal después de su victoria en el campeonato del mundo. Los más ortodoxos dan este distintivo al ganador de los Juegos Olímpicos y aún así el americano tendrá que luchar contra la leyenda de Bolt y su histórica marca si llega a subirse a lo más alto del podio en París.

Noah Lyles tuvo incluso que explicarse después de la polémica originada tras proclamarse como el mejor. «Quiero aclarar las cosas con respecto al título de ‘Hombre más rápido’. Este título se otorga al ganador de los 100 metros del Campeonato Mundial. Gané los 100 metros masculinos en los Campeonatos del Mundo de 2023, y Sha’Carri Richardson ganó los femeninos. No hay ninguna falta de respeto a los récords pasados ni a las actuaciones actuales; así es como se asigna el título», dijo en su día.

Ahora en los Juegos Olímpicos de París Noah Lyles intentará luchar contra la leyenda de Usain Bolt en los 100 y 200 metros lisos, donde es máximo favorito a llevarse el triunfo final. Después de ganar el bronce en los 200 en Tokio 2020 y conseguir hasta 12 metales en distintos mundiales, Noah Lyles llega en el mejor momento de forma de su carrera para afrontar la cita de París en la que tendrá como máximos rivales a Kishane Thompson y Ferdinand Omanyala.

Victoria contra el asma y la depresión

Noah Lyles no lo ha tenido fácil para triunfar debido a sus problemas de asma y de salud mental en los últimos años. Los problemas respiratorios le acompañan desde los cuatro años, cuando tuvo que ser ingresado por sufrir problemas respiratorios graves que solucionaron en el quirófano quitándole las amígdalas dos años más tarde. De vuelta al colegio, también fue diagnosticado de dislexia y trastorno por déficit de atención, hecho por el que sufrió bullying durante sus primeros años de vida.

Esto hizo que a los 10 años visitara un psicólogo por primera vez hasta el día de hoy. Estos traumas de la infancia desembocaron en una depresión que superó con goku como héroe y formándose como leyenda del atletismo. «Cuantos más ojos me miran, mejor rindo, o al menos eso es lo que dice mi terapeuta. Cuando las cámaras de televisión me enfocan y la gente está allí, no pierdo», dijo en una entrevista reciente.

Noah Lyles no suele dejar a nadie indiferente y también se ha convertido en un showman dentro y fuera de la pista. «Yo soy el tipo que quiere ir más allá de ser famoso en la pista. Quiero que la gente me vea en la pista, pero también en GQ y en mi serie documental, y que se den cuenta de que también soy un tío guay», opinó en su día.

«Tokio fue una prueba para mi salud mental, que superé», ha dicho recientemente un Noah Lyles con el objetivo de convertirse en una de las grandes leyendas de la historia del deporte. La meta está en el Stade de France y en el 9,58 que marcó en su día Usain Bolt, el espejo en el que se mira el atleta que quiere devolver a Estados Unidos al reinado de la velocidad.