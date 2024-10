Ésta es una grabación para la historia: OKDIARIO publica en exclusiva el vídeo íntegro de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, declarando en la Moncloa ante el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa en la que se investiga a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El presidente del Gobierno responde a las preguntas del juez a lo largo de un minuto y 52 segundos en el marco de la investigación judicial que le hizo amagar con dejar la presidencia. Pedro Sánchez se limita a decir que no conoce a los investigados, excepto a Begoña Gómez, a quien se refirió con un escueto: «Es mi esposa». Tras ello, se niega a declarar como testigo, tal y como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acogiéndose a la excepción que este ordenamiento contempla para cónyuges de imputados o procesados.

El presidente del Gobierno compareció ante el juez Peinado la mañana del 30 de julio en la Moncloa. Pedro Sánchez envió días antes al juez una carta solicitando testificar por escrito por ser el presidente del Gobierno. El instructor se lo denegó, amparándose en la ley. La declaración tenía que celebrarse de forma presencial y el magistrado, acompañado de dos funcionarios del juzgado, accedió al Complejo Presidencial. Se trataba de la primera vez que un presidente de España declaraba ante un juez por presunta corrupción de su mujer.

Antes de que llegara Pedro Sánchez, el equipo de seguridad de Moncloa retiró los móviles y ordenadores a los asistentes a este acto judicial. También les hicieron firmar un documento de confidencialidad sobre lo que allí estaba pasando. «Es por protocolo», dijo uno de los escoltas, mientras guardaban los dispositivos electrónicos en una caja faraday. Ningún ciudadano que declara ante el juez tiene estos privilegios. De hecho, a los abogados se les permite tener sus ordenadores sobre la mesa por si deben consultar algún contenido del sumario, algo que no ocurrió en el caso de Pedro Sánchez. Todo estaba orientado a evitar que salieran a la luz las imágenes de Sánchez ante el juez.

El presidente accedió a la sala cuando el juez, el fiscal y las partes ya estaban acomodados. Sin dar los buenos días se colocó sobre una mesa de despacho negra con micrófonos de conferencia. A su izquierda había dos mástiles: uno sobre el que colgaba la bandera de España y a su lado la insignia de la Unión Europea. Se sentó en una silla blanca al borde de una ventana y comenzó a responder a las preguntas de Peinado.

El juez le preguntó qué tipo de relación tenía con los investigados y dijo no conocer a Juan Carlos Barrabés entrando en contradicción directa con este empresario aragonés, que es el gurú del máster de su mujer. Barrabés declaró al juez que conoció a Pedro Sánchez en una reunión de empresarios en Benasque (Huesca), que fue a la Moncloa a verle para hablar sobre innovación y que le saludó en varios eventos. El propio Sánchez también elogió la actividad de su conglomerado empresarial, Grupo Barrabés, el cual ha conseguido adjudicarse contratos públicos millonarios, entre los que se encuentran los conseguidos tras las cartas de recomendación firmadas a su favor por Begoña Gómez.

Tras explicar su vinculación con los investigados, Pedro Sánchez se acogió a la dispensa para no declarar en contra de su mujer y finalizó la diligencia. El juez abandonó la Moncloa y, unos minutos más tarde, presentó una querella por «prevaricación» contra Peinado. Utilizó a la Abogacía del Estado para presentarla y ya ha recibido el respaldo de la Fiscalía.

El vídeo de Pedro Sánchez

La declaración de Pedro Sánchez fue grabada en vídeo, como es habitual en este tipo de investigaciones judiciales. La ley marca que los interrogatorios deben ser grabados y aportados al sumario de la causa, de modo que las partes puedan consultar las testificales. El presidente no iba a ser menos y el instructor pidió que se filmara su declaración como testigo. Para hacerlo posible, dos técnicos de la Comunidad de Madrid se desplazaron un día antes para montar la infraestructura digital necesaria para grabar. La defensa de Begoña Gómez se opuso, así como el representante del Ministerio Público, pero la petición fue denegada. El juez se cercioró de que se estaba grabando antes de comenzar la declaración.

El vídeo de Pedro Sánchez ha estado custodiado durante semanas en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que dirige las pesquisas sobre Begoña Gómez. El juez alertó a las partes personadas en el procedimiento de que no quería que hubiera filtraciones, por lo que no ha sido hasta ahora cuando ha entregado esta grabación. El vídeo se ha repartido este lunes, 23 de septiembre, a las 12:00 horas con marca de agua para evitar su difusión en los medios de comunicación. Además, no se ha entregado con el resto de testificales en vídeo que ya fueron aportadas a la causa.

La declaración de Begoña

OKDIARIO también publicó el pasado mes de julio en primicia la declaración de Begoña Gómez ante el juez. La mujer de Pedro Sánchez empezó su comparecencia a las 10:26 horas y terminó exactamente trece minutos después. La esposa del jefe del Ejecutivo aseguró en dos ocasiones desconocer los hechos que se le atribuyen. Acudió muy seria, con un traje negro, y se sentó al borde del banquillo de espaldas a la puerta. Al no haber declarado, el juez Juan Carlos Peinado pospuso la declaración al viernes 19 de julio. Tampoco dio explicaciones sobre los hechos investigados. Ambas fueron unas vistas breves en las que Begoña Gómez se limitó a decir «no» a la pregunta del juez sobre si conocía los hechos por los que se la investigaba.