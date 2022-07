El ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, negó varias veces ante un juez en enero de 2021 que hubiera hecho una supuesta operación «fuera del territorio español» para acosar a Corinna Sayn-Wittgenstein. En aquella ocasión, Sanz Roldán apeló a la Ley reguladora del CNI para no declarar sobre su visita en 2012 a la ex pareja sentimental del Rey emérito en el hotel Connaught de Londres. Esta declaración cobra más importancia tras conocerse que el Rey Juan Carlos I no gozará de inmunidad por los hechos posteriores a 2014 en el juicio por un supuesto delito de acoso a Corinna en Londres.

Sanz Roldán insistió en que aquella visita no fue una actuación del CNI porque este organismo tiene prohibido realizar misiones en el extranjero. «Yo no tengo ninguna capacidad para hacer nada fuera de España», declaró Sanz Roldán a preguntas de la Fiscalía durante su declaración en el Juzgado de lo Penal Número 8 de Madrid como testigo en el juicio al comisario José Villarejo por calumnias al ex director del Centro Nacional de Inteligencia.

«El CNI de España, como el de cualquier país del mundo, sólo puede actuar en el país en el que existe. No tengo capacidad para hacer nada fuera de España, absolutamente nada. Aquí puedo hacer hasta donde la ley me lo permite, pero fuera de España nada. Incurriría en grave responsabilidad en cualquier lugar que no sea España, salvo misiones del exterior bien reconocidas. ¡Cómo voy a ir yo a Francia, a Mónaco o a Londres…! No puedo ser más explícito», afirmó visiblemente molesto Sanz Roldán, apodado El Troll por Villarejo.

En otro momento del juicio, el abogado de Villarejo le preguntó a Sanz Roldán: «¿No envió a través de esa empresa de seguridad ocho cajas fuertes y 16 cajas negras [Corinna logró salvar “8 cajas negras y 16 cajas fuertes” de su residencia monegasca al sospechar que estaba siendo espiada por los agentes del servicio secreto español] al apartamento para recuperar algunos documentos?». «No, no, no, no podemos hacer nada fuera del territorio nacional español, nada. Es decir, las cajas, ni acciones, ni como dije que he leído en algún libro algunas cosas o algunos mercenarios de la antigua legión francesa. Nada es verdad. No puedo decirlo más claramente», respondió Sanz Roldán.

El general cuatro estrellas aseguró que nunca había amenazado a una mujer ni a un niño, sin ofrecer más detalles sobre el encuentro con Corinna. Si se demuestra lo contrario podría ser acusado de un delito de falso testimonio.

«Juan Carlos daba las órdenes»

Corinna también declaró por videoconferencia en el juicio contra Villarejo y se mostró contundente. Relató que Sanz Roldán la citó el 5 de mayo de 2012 en el lujoso hotel londinense. Ella, según ha declarado, asistió al encuentro por orden de Juan Carlos I. No tenía otra opción que presentarse a la cita aunque hubiese preferido no asistir. «Así que el general vino al hotel, yo estaba incómoda porque se celebró en mi habitación y dados los antecedentes desagradables, ocurridos las semanas previas, en los que se había ocupado mi casa…». Añade que, tanto el Rey emérito como el ex jefe de Inteligencia siempre quisieron que «constase que Juan Carlos le daba las órdenes a Sanz Roldán y éste las acataba».

En esa vista judicial Corinna confirmó «haberle contado al señor Villarejo las amenazas recibidas por el general Sanz Roldán en el hotel The Connaught (Londres) y las amenazas contra mí y mis hijos”, dijo la princesa alemana, que comparecía como testigo desde Londres. Sayn-Wittgenstein ratificó las supuestas amenazas de Sanz Roldán en una reunión de mayo de 2012 en el citado hotel, al igual que lo asegurara en la declaración jurada que hizo ante la notario de Londres, Alisa Grafton, el 9 de abril de 2019.

Ambos podrían volver a verse las caras en el juicio al Rey Juan Carlos I por un supuesto delito de acoso a Corinna Sayn-Wittgengstein. El Tribunal de Apelaciones de Londres ha dictado este lunes que no mantendrá la inmunidad de Juan Carlos I durante el período posterior a su abdicación en 2014 aunque sí le permitirá recurrir el fallo del Tribunal Superior de Londres que el pasado marzo le denegó la inmunidad ante la demanda presentada por la princesa alemana. Esto significa que el caso de acoso sigue adelante, irá a juicio y que los hechos ocurridos entre 2012 y 2014 quedan pendientes de una apelación en octubre. Bajo estas condiciones, Sanz Roldán podría librarse de las operaciones que el CNI realizó en Mónaco y el Reino Unido.

Según fuentes consultadas, la defensa de Corinna Sayn-Wittgengstein considera esta vista un triunfo judicial que demuestra «que la actuación del CNI fuera de España fue ilegal, que Sanz Roldán actuó a título personal y que el Rey Juan Carlos le instruyó a título particular».