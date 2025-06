Miss Asturias responde a Iker Casillas tras decir que no la conoce: «Ya verás la bronca que le voy le pegar»

Claudia Montes, Miss Asturias 2017, responde a Iker Casillas tras decir el ex portero del Real Madrid que no la conoce. «Ya verás la bronca que le voy a pegar ahora, le animo a que me denuncie», explica en una conversación con OKDIARIO.

Miss Asturias sigue defendiendo que tuvo una relación con Iker Casillas que, según su testimonio, duró un año. Montes explicó durante una entrevista con OKDIARIO que la relacionaron de forma errónea con el ex ministro José Luis Ábalos cuando en realidad ella estaba con Iker Casillas.

El que fuera portero del Real Madrid ha desmentido el relato de Claudia Montes. «No he visto en mi vida a esta mujer. Qué barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin… más de lo mismo!», ha escrito en su cuenta de X.

Miss Asturias ha leído este mensaje y le resta credibilidad en redes sociales. «Estoy leyendo casi todos los comentarios y no lo creen», explica Montes en una conversación con este periódico.

Y prosigue: «Ahora no se quiere mezclar en esto por el tema de la política. ¡Ay si no lo conociera!». Claudia Montes reveló en su entrevista que chocaban en cuanto a posiciones políticas, ya que ella es del PSOE.

Claudia Montes también anima al ex portero a que le denuncie si no es verdad lo que ella ha contado. «Ya estoy cansada. Por qué no ha dicho, como a otras, que era mentira, que iba a emprender acciones legales… Se le ve el plumero», explica.

Miss Asturias tiene mensajes con Casillas

OKDIARIO ha podido comprobar que existieron conversaciones entre Iker Casillas y Miss Asturias. El contacto telefónico fue a través de Instagram y el ex jugador del Real Madrid utilizaba su cuenta oficial para hablar con ella.

Claudia Montes guarda estas conversaciones en las que hay audios, mensajes, e incluso fotografía privadas. Iker Casillas llegaba a enviarle instantáneas en un hotel y hasta una fotografía dedicada con su firma.

Las conversaciones se extienden durante el año 2021. También se intercambiaron mensajes este 2025 a raíz de que el nombre de Claudia Montes trascendiera a la opinión pública por aparecer en el sumario del caso Koldo. Miss Asturias dice que le mostró su apoyo.

El relato de Miss Asturias

Miss Asturias guarda un excelente recuerdo del ex futbolista y así lo hizo saber en la entrevista con OKDIARIO. «Iker es una persona maravillosa y con las ideas muy claras, como yo. Los dos teníamos las ideas muy claras. Ni yo me iba a marchar de Asturias, porque tengo un hijo y quiero que su futuro sea aquí, y él tiene su vida allí en Madrid, con sus hijos y su ex mujer. Sabíamos dónde iba a llegar nuestra relación, porque al final, pues cuando tienes una edad, tienes las ideas claras», explica Montes.

Miss Asturias asegura que con Iker «hablaba por Instagram» y describe su relación de esta forma: «Conmigo, personalmente fue muy seria, no en el sentido de fidelidad ni de nada, aclaro, seria en el sentido de que siempre ha sido muy sincero conmigo y yo con él. Nos hemos respetado mutuamente siempre. No considero que me haya mentido. Considero que nos hemos contado la verdad los dos. A él le ha dado un infarto y lo que él quiere es vivir».

Montes también admite que se enamoró del ex futbolista al que consideraba uno de sus ídolos. «Es lo típico de que mis hermanos, que son un poco más mayores, que veían el Real Madrid y claro, para mí era un ídolo. Raúl, Míchel Salgado, Iker Casillas… Pues imagínate, mis ídolos», explicó.