La juez que instruye la investigación sobre la muerte de Esther López el pasado 13 de enero en Traspinedo ha citado a declarar a Óscar, la última persona que la vio con vida, este lunes a las 12:30 de la mañana en Valladolid. En caso de que el sospechoso acceda a declarar son muchas las cuestiones que tendrá que aclarar, muchas de ellas defendidas por el propio investigado hace menos de dos semanas, cuando el 6 de abril plagó de datos falsos su último interrogatorio ante la Guardia Civil. OKDIARIO ha tenido acceso a esa declaración.

El 6 de abril a las 12:00 del mediodía los investigadores de la muerte de Esther López le ofrecían a Óscar declarar ante ellos en calidad de “investigado no detenido” mientras registraban su coche, pieza por pieza, en busca de nuevas pruebas. El hombre accedió a hablar con los agentes, quienes descubrieron no sin asombro cómo el interrogado incurrió una y otra vez en una serie de falsedades a la hora de ofrecer datos cruciales para la investigación ya ratificados objetivamente por los guardias civiles responsables del caso.

El relato de Óscar fue largo, lleno al principio de preguntas aparentemente intrascendentes, sobre si en la casa de sus padres en Traspinedo, donde dice haber dormido tras abandonar a Esther en la carretera, hay o no conexión a Internet o qué tipo de relación tenía con la joven. Hay que recordar que Óscar responde a este interrogatorio el 6 de abril, dos meses después del hallazgo del cadáver de Esther.

Óscar asegura a los agentes que la hermana de Esther “es una de mis mejores amigas” y que el vínculo con la víctima era mucho menor. Si Inés, la hermana de Esther López, era una de sus mejores amigas, ¿por qué no contactó con ella para interesarse por su hermana hasta cuatro días después de su desaparición? Es más, Óscar asegura que en aquella comunicación no notó “especialmente preocupada” a la hermana de la joven desaparecida. Fuentes cercanas a la familia de Esther valoran sin paliativos lo que dice Óscar: es una mentira indecente según ellos. Había preocupación, claro, y mucha, diga lo que diga Óscar.

Esparció sospechas

En su declaración a la Guardia Civil, Óscar no duda en enumerar a todas las personas que le viene a la cabeza por que según él “Esther andaba con mucha gente del pueblo”, entre quienes no dudó en mencionar a “un ex novio de Esther, un chico del que no me acuerdo su nombre, pero sí que conducía un Audi TT”.

Pero los problemas reales de la declaración de Óscar empiezan cuando los agentes le preguntaron por episodios muy concretos cercanos y posteriores a la muerte de Esther López.

Después de describir la noche pasada con su amigo Carlos y Esther justo hasta que esta decidió según él bajarse del coche, Óscar dice, literalmente, que “pasaban las 3 de la madrugada cuando me puse el pijama y me acosté sin ducharme”, un primer dato que desmonta su terminal telefónico, que indica actividad física del usuario hasta aproximadamente las 05:30 horas. Pero es que además el teléfono de Esther estaba en esa casa, tuvo actividad, y si como él mismo dice Esther no estaba, sólo él podía ser quien lo manejara.

Los investigadores han averiguado además que durante al menos dos periodos de las horas posteriores a la muerte de Esther el teléfono de Óscar fue activado en modo avión en lo que les parece un intento de borrar su rastro durante esos periodos. Por eso se le preguntó directamente si suele activar el modo avión en su móvil. “No, nunca”, fue su respuesta.

Pero es que hay más. Óscar relató una jornada laboral normal en su agencia de viajes el día siguiente a la desaparición de Esther López. OKDIARIO ha podido saber que existen partes secretas de la causa en la que hay testimonios de personas muy cercana a Óscar que pondrían en cuarentena también esta afirmación, al igual que la de que “cuando salí del trabajo me fui a casa y no volví a coger el coche”. Los agentes saben que ese día no sólo sí que cogió el coche, sino que lo hizo para regresar a Traspinedo y estar allí por espacio de dos horas mientras había dejado su teléfono en su domicilio, creen los investigadores en un intento de no ser rastreado. Lo que Óscar no sabía es que su coche se había convertido en otro chivato de sus movimientos hasta Traspinedo a través de su centralita GPS y una tarjeta SIM incorporada por el fabricante.

Óscar tiene mucho que explicar a la juez, está claro, pero hay dos episodios más muy llamativos: él dice que no llevó a lavar su coche el día después de la muerte de Esther. No sólo lo hizo, sino que fue grabado y posicionado por su teléfono haciéndolo, y por eso no hay ni un cabello de Esther en ese coche. Pero no es eso lo único que tendrá que contestar: ¿por qué escogió para lavar el último coche en el que subió Esther López antes de desaparecer una gasolinera a 14 kilómetros de recorrido de la que reconoce usar habitualmente?

El último elemento probado científicamente en el caso de Traspinedo merece mención especial: hay un resto biológico de Esther López en el maletero del coche de Óscar, así que la penúltima pregunta del interrogatorio fue: ¿Esther ha tenido contacto con el maletero de su coche? Óscar respondió: “Esther nunca ha tocado el maletero de mi coche”.