Los indicios que apuntan a que Esther López fue colocada en la cuneta donde su cuerpo fue encontrado aumentan a medida que crece el acceso a la información contenida en la investigación del caso. Cuando el 5 de febrero los investigadores se enfrentaron a la inspección ocular del lugar donde un paseante se topó con el cadáver de la joven se dieron cuenta de inmediato de que aquéllo no era la consecuencia de un atropello en ese punto concreto. Por eso, además de balizar todos los elementos susceptibles de ser importantes en la escena, los agentes se llevaron muestras de la tierra de la cuenta para compararla con la adherida al cadáver de Esther. Los informes no han podido establecer equivalencia entre ambas muestras. La tierra de la ropa y el cadáver de Esther no es la tierra de la cuenta en la que la encontraron.

Esther López murió en las primeras horas del día 13 de enero, el mismo día que desapareció. La joven no murió como consecuencia directa del impacto de un vehículo a baja velocidad, pero sí quedó a merced del autor del mismo que los investigadores creen manipuló el cuerpo de la joven a su antojo para ocultar su responsabilidad en tan terribles hechos. 24 días después de estos hechos se produjo el levantamiento del cadáver de Esther López y con el paso del tiempo los investigadores han llegado a una contundente conclusión: nada de lo que rodeaba al cadáver de Esther López tenía que ver con el supuesto atropello que habría sufrido en aquella cuneta. Sólo ella, su bolso y su móvil, todo en un radio de menos de dos metros cuadrados, estaban relacionados con la muerte de la joven.

Piedras de otro lugar

Ya en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Valladolid, los doctores se enfrentaban al cuerpo de la joven para tratar de desentrañar el misterio de su muerte. En una pormenorizada descripción del cuerpo de Esther López se puede leer que, en algunas partes del cuerpo de la joven, en pliegues de la piel, en superficies anatómicas en contacto con el suelo y en su cabello, los forenses detectaron “rocas de pequeño tamaño y arena blanca”. Ante la suspicacia que generó entre los investigadores la escenificación del atropello de Esther, decidieron cotejar las piedras encontradas en el cadáver con las que se recogieron en la cuneta de la carretera. El resultado del cotejo es que es imposible establecer equivalencias entre ambas muestras.

Eso sólo puede significar que el cadáver de Esther López estuvo oculto en un lugar al que fue trasladado en las horas posteriores a su fallecimiento y donde se mantuvo oculto justo antes de llevarla a la cuneta en la que fue encontrada. A las ropas de Esther y a partes de su anatomía pudieron llegar esas piedras en dos ocasiones distintas: la primera, durante el atropello, que no acabó con su vida de manera inmediata, pero que sí la dejó impedida durante varias horas. La segunda de las veces, el tiempo que el peso de su cadáver hizo que las piedras se incrustaran en su piel. ¿Existen en la investigación escenarios compatibles con esas piedras? La respuesta es inequívoca: sí. Sólo es cuestión de tiempo que se descarten o no, si es que eso no ha sucedido ya y permanece en la parte secreta de la investigación.