El pasado 9 de marzo el empresario multimillonario argentino Alejandro Roemmers declaraba en la Audiencia Nacional durante hora y media a petición de la defensa del productor José Luis Moreno. Se trataba de dilucidar si el dinero invertido por Roemmers había tenido una buena finalidad o no. La declaración del socio de Moreno fue contundente: “Quiero que la Justicia averigüe donde fueron mis 35 millones».

Roemmers, citado como testigo, respondió primero durante algo más de 45 minutos al abogado de José Luis Moreno que le preguntó sobre guiones, empresas y las relaciones mantenidas con el productor desde que lo conoció en 2018.

El empresario comenzó explicando que invirtió al principio «6 millones y medio de euros, y se decide que yo pagaría 9 millones porque se incluirían también los derechos sobre otras series como Reinas, por ejemplo, que ya existía y aparentemente era exitosa». Luego negó haber presentado denuncia o demanda alguna contra Moreno en todo este proceso. Roemmers reconoció haberle prestado «3 millones de euros a Moreno para saldar sus deudas con Hacienda».

La relación se fue consolidando luego y Moreno, según Roemmers, le propuso hacer una serie sobre la vida de San Francisco de Asís y «yo no tenía ni idea del mundo audiovisual pero me parecían muy ciertas sus reflexiones». Luego la participación en la serie Glow and Darkness que iba a llevar a cabo Dreamlights se aumentó y Roemmers subió su participación al 60% en la sociedad, «yo ponía dinero y él su saber y experiencia. La serie se aumentó a 24 capítulos, creo que unos 14 millones de euros más», explicó.

Alejandro Roemmers también relató durante su comparecencia su papel en los guiones que iba haciendo Moreno y enviándole: «Cuando él me los mandó, yo empecé a leer y la verdad es que la parte que tocaba de Francisco a su familia y amigos y la parte espiritual no me gustaba. No parecía que la serie tuviera un gran nivel. Le faltaba poesía, le faltaba espiritualidad», aunque también reconoció que «la parte histórica me parecía fascinante».

A preguntas del abogado de Moreno, el millonario argentino dijo haber aprendido que «la parte artística no debe ir junto con la parte de la producción, el manejo del dinero. Pero en este caso Luis Moreno manejaba absolutamente todo».

Roemmers justificó su inversión de 35 millones de euros en que Moreno le dijo que «esta serie iba a venderse a Amazon aproximadamente a 5 millones por capítulo, que había conversado con Amazon porque les había vendido Reinas y que esto iba a ser mucho mejor y que entonces podía alcanzar ese precio. Y que Amazon había verificado que Francisco de Asís era la segunda persona más consultada en la web a nivel mundial y que entonces les interesaba el personaje». Fue tras media hora de declaración cuando el empresario al responder a una pregunta dijo: «Quiero que la Justicia averigüe donde fueron mis 35 millones».

Luego el mismo letrado insistió en que si daba por perdidos 30 millones de euros que ya había invertido por qué decidió poner otros cuatro. Roemmers se justificó en que «yo estaba muy presionado, porque Moreno amenazaba con irse, dijo que me regalaba la serie pero él se iba y nosotros no podíamos acabar la serie sin él, eran 24 capítulos, había puesto 30 millones y era perder todo o arriesgar un poco más, así que decidí arriesgar». Según el empresario argentino, al final, «teníamos dos posibilidades, parábamos y hacíamos una auditoría con el escándalo que eso suponía o tratábamos de terminar tres capítulos para poder venderla, pero fue imposible terminar ningún guión ni los capítulos». También reconoció tener una copia de los más de 2.000 minutos de rodaje, aunque dijo que «Moreno nunca nos facilitó nada de lo filmado, hasta que se lo pidieron mis abogados».