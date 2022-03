José Luis Moreno fue detenido en su casa la mañana del 29 de junio del año pasado. Al productor televisivo lo acusan de encabezar una trama criminal especializada en estafar a bancos, urdir una trama de empresas pantalla e incluso de lucrarse con dinero procedente del narcotráfico. 9 meses después y tras una reducción de la fianza, todos esos cargos siguen pendientes de probarse, pero no son los únicos. Otra pata de la operación Titella es la relación de Moreno con Alejandro Roemmers, su socio en la grabación de una superproducción que versa, entre otras cosas, sobre la vida de San Francisco De Asís. Roemmers cree que Moreno no usó correctamente los 35 millones de euros que invirtió. Diez días antes de su detención, Moreno recibió el resultado de una auditoria sobre lo que se había grabado con el dinero de Roemmers. Los expertos tasaron el producto en 225.945.705,24 euros y OKDIARIO tiene las cuentas íntegras que detallan esta valoración.

Los peritos audiovisuales José Ramón Velasco y Alejandro Gómez Lavilla firman un informe de 42 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, cuyo detalle permite incluso a los profanos en la materia entender la magnitud del proyecto en el que el empresario argentino Alejandro Roemmers y el productor audiovisual José Luis Moreno se embarcaron a la hora de rodar Resplandor y Tinieblas. La serie, ambientada en la época del nacimiento y vida de San Francisco de Asís, comenzó a rodarse poco antes del inicio de la pandemia e incluso se siguió rodando superados los momentos de más duro confinamiento.

En junio de 2021 y en respuesta a las sospechas de Alejandro Roemmers de que su dinero no había sido correctamente invertido, vamos, que lo habían engañado, Moreno recibió la auditoría que obra en poder de este periódico y que no sólo valora el resultado del producto muy por encima de la inversión realizada por Roemmers, sino que lo justifica al detalle. Los peritos hacen dos valoraciones muy detalladas del producto: una en su estado actual y otra cuando éste se encuentre finalizado.

Para el primero de los casos, los peritos aseguran en su informe que se encuentran ante un producto con determinados “valores de producción”, como que se haya rodado en inglés, que tenga un casting internacional “algo excepcional en una serie”, hay que recordar que cuenta con actrices como Joan Collins, Jane Seymour o Denise Richards, que se haya compuesto música original para la serie o que haya “un alto porcentaje de escenas grabadas en exteriores”. De hecho, los peritos detectan en 23 guiones un total de 677 secuencias, 963 escenas, 416 grabaciones exteriores y hasta 128 escenas de acción, localizadas en varias partes de España y del extranjero. Todo esto es importante señalarlo porque todo esto, según los peritos, es algo muy costoso de realizar.

Dietas y facturas millonarias

Un par de ejemplos que destacan en el informe al que ha tenido acceso este periódico y que sirven para entender la magnitud del proyecto son los viajes y ditas: 600 vuelos, 400 billetes de tren y 4.000 noches de hotel conforman un apartado para el que los expertos aseguran haber tenido acceso a los presupuestos y facturas que reflejan esos gastos.

Con todos esos datos y los criterios impuestos por el Ministerio de Cultura, además de añadir sobre costes derivados del periodo Covid, como implementación de protocolos sanitarios y pruebas diagnósticas, los expertos desarrollaron los cuadrantes presupuestarios reflejados en este artículo. Es importante destacar que no hablamos del coste de la producción sino de la valoración que unos peritos realizan del material al que han tenido acceso. Sólo el material rodado se valora en 190.227.591,17 euros, pero cuando éste minutado se transformara en 30 capítulos su valor llegaría a 225.945.705,24 euros.

Ahora, hay que recordar que el plan original de Alejandro Roemmers y José Luis Moreno era una serie de cuatro temporadas con 11 capítulos y un capítulo final, o sea, 45 entregas de 45 minutos. Así que ahora mismos los expertos aseguran que completar esta serie pasaría por rodar 675 minutos más, o lo que es lo mismo, 15 capítulos. Según la auditoría, esto costaría más de 62 millones de euros si se quiere mantener el nivel de lo rodado hasta 2021, y de hacerlo la producción completa alcanzaría un valor de 288.720.810,33 euros.

¿Es mucho, es poco? Eso depende. La serie de Roemmers y Moreno se valora objetivamente en 70 millones por temporada y casi 6,5 millones por episodio cuando esté terminada, insistimos, no confundir valoración con inversión. A Netflix la serie The Crown, que relata los detalles de la Familia Real británica, le costó una inversión 11 millones por episodio. La comparativa sólo sirve para confirmar que Resplandor y Tinieblas no estaría fuera de los precios de mercado.

El informe que hoy ve la luz en OKDIARIO está en la investigación del caso y sus autores dispuestos a declarar sobre cómo han llegado a sus conclusiones ante el juez. Los motivos por los que Roemmers cree que Moreno le engañó es algo que deberá defender él si sigue adelante con su sospecha acusando a Moreno.