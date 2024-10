Bárbara Rey a Juan Carlos I: «Si yo estuviera en un cargo también me aprovecharía de algún negocio»

«Si yo, posiblemente, estuviera en un cargo así, o quizá menos, pues también me aprovecharía de algún negocio». Con estas palabras Bárbara Rey le confesó al entonces Rey de España cómo actuaría en caso de tener un puesto de responsabilidad en el Estado. Se trata de una conversación telefónica que tuvieron Juan Carlos I y la artista murciana en los años 90 que fueron grabadas por la vedette. El ahora Rey emérito desconocía que le estaban grabando y se confesó con su amante sobre diversos temas de actualidad. En ese momento la corrupción asediaba al PSOE de Felipe González, que trataba de aplacar los escándalos en torno a miembros de su Gobierno. Juan Carlos I se mostró preocupado por estos temas que afectaban al Estado y no le escondía a Bárbara su inquietud por la continuidad de la Monarquía. A continuación, reproducimos la conversación completa:

Juan Carlos I: Sí. Entonces, con tal de acabar con Felipe, pues no les importaría arrasar con lo que fuera.

Bárbara Rey: Bueno, por Dios, qué exageración, ¿no? Pero, vamos, yo no creo que la cosa llegue a ese extremo…¡Por favor, mi vida!, digo yo… Es evidente que ellos tienen mucho que tapar y tendrán que llegar…

Juan Carlos I: Hay que estar ojo avizor.

Bárbara Rey: Sí, hay que estar, sí. Tal y como se está poniendo todo, oye… Porque mira, escúchame un momento, el que más y el que menos, dentro de lo que no sea totalmente legal, pues algún negocio de vez en cuando se hace…

Juan Carlos I: ¡Todos! ¡Todos!

Bárbara Rey: Todos, mi amor, todos. Y si yo, posiblemente, estuviera en un cargo así, o quizá menos, pues también me aprovecharía de algún negocio. No de robarle a nadie, evidentemente, pero sí de hacer algún negocio que pudiera ser productivo. Eso lo hace todo el mundo y cualquier persona de clase media, o de la que fuera, que tuviera la oportunidad, al nivel que fuera, de poder ganar más dinero haciendo un negocio con una información, o con una recomendación, o con lo que sea, lo haría. Todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que se han pasado un poco de la raya… yo creo.

Pagos a Bárbara Rey

La artista murciana también confesó en estas conversaciones que había recibido pagos para ocultar durante décadas este material sensible para la Casa Real. No sólo le pidió trabajo en televisión al Rey, también se hizo con dinero en metálico que fue prometido por emisarios de Zarzuela. «Me preguntó (un intermediario de la Casa Real) qué necesidades tenía y le dije que tengo muchas deudas y me haría falta dinero hasta que empiece a trabajar, porque él me prometió que me conseguiría trabajo. (…) Ellos dicen que me dieron el programa Esto es espectáculo, pero no es cierto. Si me hubieran buscado un programa, evidentemente nunca hubiera sido ese tipo de programa, ni por lo que cobraba. Él me dijo que me buscaría un programa importante en el que yo ganara mucho dinero. Por eso, yo le dije: si de verdad es así, el dinero que me deis para hacer frente a los pagos que tengo que hacer, yo os juro que lo devuelvo porque no quiero que él me dé nada», relata la vedette.

Y prosigue: «Entonces, lo que hizo fue pues darme 20 millones de pesetas porque mi casa salía a subasta. Luego, cuando pasaron cinco meses, me dio 15. O sea, a lo largo de año y medio me estuvo dando dinero para hacer frente a todas las deudas que tenía y poder seguir viviendo. Pero, como digo, me lo fue dando espaciadamente y no sé la cantidad que llegaría a darme porque, además, entre otras cosas, a mí me parecía hasta vergüenza y más vergüenza aún me daba porque me faltaba dinero».