Armengol dio 34.515 € en subvenciones a la empresa de su novio siendo presidenta de Baleares

Otro nuevo escándalo salpica a la elegida por Pedro Sánchez para presidir el Congreso de los Diputados, Francina Armengol. La ex presidenta socialista de Baleares se convirtió en la tercera autoridad del Estado después de que el PSOE alcanzase un acuerdo esta pasada semana con sus socios separatistas. Armengol fue de las pocas caras visibles del partido que apoyó a Pedro Sánchez durante la crisis interna que provocó su dimisión en 2016, y ahora el líder del PSOE premia su fidelidad mostrada en los últimos años con el puesto mejor remunerado del país. La ex presidenta balear se ha mostrado siempre muy recelosa con su vida privada. Pero, después de que en 2015 mencionara en su discurso de toma de posesión el nombre de su entonces pareja, Joan Nadal, los escándalos no han cesado. El último, según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, se trata de varias subvenciones que el empresario recibió por valor de 34.515 euros del Gobierno de las Islas Balares mientras mantenía una relación sentimental con la entonces presidenta autonómica.

Joan Nadal, que hasta el verano de 2020 fue pareja de la líder del PSOE balear, es jardinero de profesión devenido en promotor. Este empresario montó la empresa En Can’t Baleares SL en el año 2003 cuyo objeto social era «la venta al por menor y mayor de plantas y objeto de decoración y el mantenimiento de jardines». Recibió su primera subvención, según los datos que constan en el Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, en el año 2017. Se trataba de una ayuda autonómica concedida justo dos años después de que su pareja fuese elegida presidenta del Govern. A partir de ese momento, la empresa fue beneficiada con multitud de subvenciones.

Subvenciones

Nadal creó esta sociedad junto a su hermano Antonio y el empresario Bernat Reus. También aparece como apoderado el abogado José Luis Feliu Bordoy del despacho Bufete Feliu, que fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de blanqueo y terminó con la condena en firme de dos años y medio de prisión de Alejandro Feliu. Desde su creación, esta empresa no recibió ninguna subvención ni autonómica ni estatal hasta el año 2017. Según ha podido saber OKDIARIO, la primera subvención llegó de la mano de la Dirección General de Energía y Cambio Climático, bajo el mandato de Joan Groizard y bajo la presidencia de Armengol. Esta ayuda autonómica fue de 11.232,00 euros.

Un año después, en 2018, la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio –que dependía entonces de Catalina Cladera, nombrada por Armengol y que que se convirtió en su amiga y persona de confianza– le concedió a Joan Nadal una subvención de 6.468,63 euros. Según la descripción de la convocatoria, estas ayudas se conceden «a los emprendedores y microempresa, pequeña y mediana empresa de las Islas Baleares para cubrir intereses y coste aval de ISBA SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y liquidez – Decreto 29/2011, de 1 de abril, de medidas urgentes en materia de financiación de inversiones productivas y liquidez de pymes en las Islas Baleares». La empresa de la entonces pareja de Armengol cuenta con 75 empleados.

Catalina Cladera volvió a concederle otras ayudas a la entonces pareja de Armengol. Una el 29 de marzo de 2019 por valor de 7.683,35 euros. La convocatoria de dicha subvención se publicó en diciembre de 2019 en concepto de «ayudas a los emprendedores y microempresa, pequeña y mediana empresa de las Islas Baleares para cubrir intereses y coste aval de ISBA SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y liquidez». Y la última se la concedió en mayo de 2020 por valor de 9.131,48 euros. A partir de esa fecha, según ha podido saber este periódico, la actual presidenta del Congreso y Joan Nadal pusieron fin a su relación y también cesaron las subvenciones.

No es el único escándalo que salpica a Joan Nadal y Armengol. En 2016, El Mundo publicó el escándalo del ático de lujo que Armengol quiso comprar junto a su pareja por una cuarta parte del precio de mercado. El palacete en el que se encontraba el lujoso ático, uno de los más cotizados del casco antiguo palmesano, situado junto a la iglesia de Santa Eulàlia, fue adquirido por la promotora Sant Crist 6 SL, casualmente participada por el propio Joan Nadal. Este empresario estuvo imputado en un supuesto pelotazo que denunció el conocido empresario alemán Matthias Kühn, pareja de Norma Duval.

La mejor pagada

Francina Armengol es ya la política mejor pagada de toda España tras haber sido elegida presidenta del Congreso, con un sueldo de 214.444,86 euros anuales. Se trata del mismo salario astronómico que cobró su antecesora en el cargo, la también socialista Meritxell Batet. Este sueldo se desglosa en la «asignación constitucional idéntica para todos los diputados» que consta en la web del Congreso y que para 2023 es de 3.126,89 euros al mes. A esto hay que sumar el complemento por ser miembro de la Mesa del Congreso (3.421,04 euros), los gastos de representación (3.714,99 euros) y los de libre disposición (3.045,96 euros).

A las cifras expuestas anteriormente hay que añadir la indemnización de 2.008,61 euros al mes por ser diputada de una circunscripción distinta a Madrid, en este caso Baleares. Esta cantidad está exenta de tributación y la Cámara Baja la abona a todos los parlamentarios para afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara.