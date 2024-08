Ucrania presenta a EEUU una lista de objetivos en Rusia que quiere atacar con misiles supersónicos

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski presentó este viernes a Washington, a través de su ministro de Defensa, Rustem Umerov, una lista de objetivos que Ucrania quiere atacar en Rusia con misiles balísticos supersónicos (ATACMS) de largo alcance, suministrados por Estados Unidos. Para ello, una delegación ucraniana ha viajado a Washington para reunirse con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, y otros funcionarios occidentales. Kiev quiere eliminar las restricciones de las condiciones con las que puede utilizar armas de largo alcance. Mientras, Washington se resiste a que Ucrania golpee de forma severa territorio ruso para no el presidente de Rusia Vladimir Putin no escale el conflicto.

Ucrania quiere utilizar los misiles contra aeródromos utilizados por el ejército ruso para lanzar ataques contra centros de población ucraniana. Ucrania insiste en levantar las restricciones al uso de misiles ATACMS para proteger a su población y sus infraestructuras.

En junio, Estados Unidos ya permitió a Ucrania atacar objetivos militares rusos al otro lado de la frontera. En cambio, sí mantuvo su prohibición de realizar ataques en el interior de Rusia con armas de largo alcance como el ATACMS.

Sin embargo, el presidente Volodímir Zelenski ha declarado que la toma por Ucrania de la ciudad rusa de Sudzha, situada a menos de 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, demuestra que los temores de Washington y la Unión Europea son infundados.

After nearly a month with no ATACMS strikes, it seems US 🇺🇸 may have decreased the shipment of ATACMS as well as the size of its military aid packages

US in the past year sent Ukraine 🇺🇦 around 200 ATACMS or ~1.4% of all US long-range missiles. US must step up the military aid pic.twitter.com/wlR7l0YGqB

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 31, 2024