El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado al magnate Elon Musk; a Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro; y al político británico defensor del Brexit, Nigel Farage, a la cena en su casa en Mar-a-Lago (Florida) donde han seguido el avance de los resultados electorales de los comicios norteamericanos.

«El futuro va a ser…», ha asegurado Musk en un mensaje en su red social X, antes Twitter, que ha acompañado con varias banderas americanas y un símbolo del fuego, como preludio a la elección de Trump como presidente de Estados Unidos para los próximos 4 años. El mensaje, que se ha compartido de forma masiva, ha recibido más de un millón de me gusta. y 99.000 reposteados hasta ahora.

En la imagen que ha compartido Musk se puede ver a Trump hablando con el magnate. Mientras tanto, el dueño de varias empresas como SpaceX presta atención a sus palabras con una mirada atenta. Mientras tanto, de fondo puede verse como están siguiendo el conteo de los votos a través de la cadena norteamericana CNN. En segundo plano, una multitud charla y se abraza mientras se anuncian los resultados.

El candidato republicano se ha impuesto a la todavía vicepresidenta Kamala Harris, con una victoria mayor de la esperada en las elecciones estadounidenses que se han celebrado este martes 5 de noviembre. El republicano ha convencido al electorado norteamericano con un mensaje centrado en la economía y en la recuperación del «sueño americano». Trump ha conseguido vencer incluso en el Muro Azul demócrata (Blue Wall): ha logrado ser el más votado en bastiones demócratas como Míchigan, Wisconsin y Pensilvania, este último estado clave de los swing states, es decir, los estados bisagra que determinan de qué lado se decantan los votantes indecisos.

Trump ha conseguido 277 votos electorales, según las proyecciones de Fox News. Se necesitan 270 votos electorales para ser elegido presidente. El republicano ha ganado también en Georgia y Carolina del Norte. Ohio y Florida, tradicionalmente estados indecisos en el pasado, se han afianzado como republicanos.

Trump ha salido eufórico a dar un discurso ante los suyos en el cuartel general montado por los republicanos en West Palm Beach, Florida. «Vamos a ayudar a nuestro país a curarse», ha proclamado el magnate norteamericano. Trump ha atribuido gran parte de su triunfo en los comicios a su movimiento MAGA (Make America Great Again). «Un movimiento como nadie ha visto nunca. El movimiento político más grande que se ha visto nunca en este país», ha recalcado el empresario norteamericano.

«Vamos a ayudar a nuestro país. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo lo que está mal nuestro país. Hicimos historia por una razón, superamos todos los obstáculos y hemos conseguido algo increíble. Es una victoria que nos permite hacer América grande de nuevo», ha apostillado.

«Quiero dar a nuestros hijos lo que se merecen. Va a ser la época dorada de los Estados Unidos, es lo que queremos conseguir. Es una victoria increíble para el pueblo de los Estados Unidos. Estamos aspirando a los 315 votos. Es una victoria increíble para el pueblo de los Estados Unidos, que va a permitir que América sea grande otra vez», ha indicado.

🇺🇸🇺🇸The future is gonna be so 🔥 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/x56cqb6oT5

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024