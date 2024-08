Trump señala el populismo de Harris y su «ascendencia india»: «Ahora quiere ser conocida como negra»

El candidato del Partido Republicano y ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este miércoles que la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, subraya que es «negra» a modo de «estrategia» para conseguir el voto de la comunidad afroamericana del país.

Donald Trump ha querido evidenciar que Kamala Harris reivindica ahora ser negra de manera populista, puesto que antes de ser candidata a la Casa Blanca únicamente hacía bandera de su ascendencia india. «Ella siempre tuvo ascendencia india y sólo promovía esa ascendencia. No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando se volvió negra y ahora quiere ser conocida como negra. Así que no sé si es india o negra», ha declarado durante una convención de la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago.

Asimismo, el magnate ha señalado que «respeta» ambas ascendencias, pero que «no muestra» ese mismo respeto por Harris: «Fue india al principio y de repente dio un giro y se convirtió en una persona negra». «Creo que alguien debería investigar eso», ha agregado.

Por su parte, la candidata demócrata ha reaccionado a estas palabras en las redes sociales, donde ha señalado que el candidato republicano se limita a hacer el «mismo show» que hace «siempre». «Permítanme simplemente decir: el pueblo estadounidense merece algo mejor que la división y la falta de respeto de Donald Trump», ha añadido.

This afternoon, Donald Trump spoke to the National Association of Black Journalists.

It was the same old show.

Let me just say: The American people deserve better than Donald Trump’s divisiveness and disrespect.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 1, 2024