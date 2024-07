Estos son los multimillonarios que financian a la ‘progre’ Kamala Harris: 200 millones en una semana

La vicepresidenta Kamala Harris ha recaudado más de 200 millones de dólares desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la respaldara el pasado domingo como nueva candidata demócrata, tras renunciar él a su candidatura presidencial después de las presiones de los grandes donantes y congresistas de su partido. Los multimillonarios querían ver rentabilizado su dinero y los legisladores temían perder 20 asientos en el Congreso si Biden seguía en la carrera presidencial. Le veían incapaz de ganar al candidato republicano, Donald Trump, sobre todo después de que éste saliera reforzado tras el atentado en Butler (Pensilvania). ¿Quiénes son los multimillonarios que financian a la progre Kamala Harris?

La vicepresidenta Kamala Harris, que todavía no es la candidata oficial, asistió el sábado a una fiesta recaudación de fondos en Berkshires, en Massachusetts, estado de tradición demócrata. Allí, los políticos de este partido, como ha hecho Kamala Harris este fin de semana, suelen ir a las mansiones de los multimillonarios a por fondos para sus campañas, a pesar de que saben que lo tienen ganado.

El sábado Harris recaudó 1,4 millones de dólares para la campaña después de la fiesta en el Teatro Colonial de Pittsfield (Massachusetts), 400.000 dólares más de lo que había esperado en un principio. Allí Harris cargó contra Donald Trump.

Netflix

El cofundador y presidente ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, ha desatado una polémica al anunciar una donación masiva de siete millones de dólares a Kamala Harris. Su decisión viene después de que su esposa, Patty Quillin, haya donado más de 20 millones de dólares al Partido Demócrata en los últimos años.

El cofundador de Linkedin Reid Hoffman, que ha donado 8,6 millones de dólares a la campaña Biden-Harris, George y Alex Soros y varios donantes de Wall Street apoyan financieramente a Kamala Harris tras forzar la salida de Joe Biden.

Brad Karp, un prominente recaudador de fondos de Wall Street y presidente del bufete de abogados corporativos Paul Weiss, con sede en Nueva York, también ha apoyado a Harris, a quien respaldó durante su candidatura en 2020. El ex presidente Barack Obama y los actores George Clooney y Julia Roberts organizaron hace semanas una fiesta de captación de fondos para Biden, en la que lograron 30 millones de dólares, récord de un único día, dinero que ahora pasa a la candidatura de Kamala Harris.

En total, Kamala Harris ha recaudado 459 millones de dólares después de que el comité de campaña Biden for President haya pasado a llamarse Harris for President, tras quedarse parte del dinero de la candidatura del todavía presidente de EEUU. En total, el comité de campaña Harris for President ha recaudado 294 millones de dólares.

Future Forward USA Action es un grupo demócrata que ha gastado en lo que va de 2024 más de 741 millones de dólares. Mientras, ha pagado más de 110 millones en anuncios y actividades contra Donald Trump. Ha donado a la campaña de Biden-Harris y ahora sólo de Kamala Harris 141 millones de dólares. Mientras, The Lincoln Project ha donado a la campaña de los demócratas 14 millones de dólares. Unite the Country y Californians for Choice, cuatro millones de dólares.

