Trump vuelve a Pensilvania: da su primer mitin en este estado donde sufrió el atentado

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado un mitin electoral este miércoles en Harrisburg (Pensilvania), estado donde sufrió el atentado el pasado 13 de julio en Butler también en Pensilvania. Trump ha vuelto así por primera vez a este estado tras el atentado, donde le han esperado miles de simpatizantes. Trump ha destacado que «como saben, éste es mi primera vez en Pensilvania desde nuestro mitin en Butler», que ha añadido que tiene previsto volver a Butler: «A todas luces, no debería estar hoy con vosotros. No debería estar con vosotros, pero lo estoy. Quiero dar las gracias a todo el pueblo de Pensilvania por su extraordinario amor y apoyo. Es increíble».

Trump ha pedido al público que guardase un minuto de silencio en honor del bombero Corey Comperatore, que murió durante el atentado contra Trump, protegiendo a su familia mientras hacía de escudo humano.

«Tras este atroz ataque, nos reunimos esta noche, más decididos que nunca, con una determinación inquebrantable y una voluntad inquebrantable» ha resaltado Trump. «Nada nos detendrá en nuestra misión de hacer América grande de nuevo. Nada nos detendrá», ha resaltado Trump, en referencia al atentado en el que recibió un disparo en la cabeza.

Fuera del estadio New Holland Arena, donde se ha celebrado este miércoles el mitin electoral, miles de personas han esperado durante horas a Trump. En un principio, han guardado fila mientras tenían que pasar por un sistema de seguridad especial. Después, Trump ha parecido una hora después de lo programado.

Pensilvania es uno de los estados más importantes para hacerse con la Casa Blanca, junto con Wisconsin y Michigan. Los tres forman el llamado muro azul (blue wall, como se refieren en inglés a la línea de flotación sobre la que se tienen que asentar los demócratas para ganar). En cambio, Trump tiene diferentes caminos para llegar a la Casa Blanca, debido a que está más fuerte en las encuestas. Precisamente, Trump se encontraba en la localidad de Butler, a unos 600 kilómetros de Harrisburg, donde este miércoles ha tenido lugar en mitin, cuando fue víctima del atentado. Entonces, tenía preparado un discurso sobre inmigración.

Durante este mitin, se ha sentido el fuerte dispositivo de seguridad, que ha protegido a Trump, muy diferente al equipo del día del atentado. Este miércoles Trump tenía a agentes del Servicio Secreto, la Policía del estado de Pensilvania, la Policía de la capital y otros agentes especiales.

Esta tarde se han revelado además nuevas imágenes de cómo el atacante de Trump, Thomas Matthew Crooks, se movió por la azotea del edificio de una planta desde donde disparó a Trump minutos antes de cometer el atentado. Mientras, el candidato republicano se dirige a la multitud, que entonces no saben que en tres minutos van a empezar los disparos.

El FBI ha reconocido que Crooks accedió a la azotea del edificio trepando por los artefactos de la calefacción, ventilación y aire acondicionado y tuberías. Después, caminó por la azotea hasta encontrar su posición, donde tenía una línea de visión directa del ex presidente.

Días antes de disparar contra Donald Trump, Crooks buscó a cuánta distancia estaba Lee Harvey Oswald del presidente John F. Kennedy cuando le mató en Dallas (Texas) en 1963. Ese mismo día, el 6 de julio, Crooks se registró para acudir al mitin de Trump, en el que intentó asesinarle. El 7 de julio se desplazó al lugar del mitin electoral. Allí estuvo durante 20 minutos en la zona.