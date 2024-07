El bitcoin vuelve a subir cerca de un 3% y roza los 70.000 dólares en su cotización tras las declaraciones del expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump, que aseguro que, «si gana las elecciones de noviembre, convertirá a Estados Unidos en superpotencia» de la divisa digital.

Cotización

En consecuencia, el valor del bitcoin en los mercados se ha llegado a disparar hoy cerca de un 3%, hasta los 69.931,8 dólares (64.674,4 euros). Sobre las 15.15 hora peninsular española, se negociaba a unos 69.906,6 dólares (64.651,1 euros). Otros criptoactivos también se han visto revalorizados al alza.

Trump indicó el pasado sábado en un evento sobre criptomonedas celebrado en Nashville (Tennessee) que, de optar a un segundo mandato, trabajaría para hacer del país la «criptocapital del planeta y una superpotencia del bitcoin».

A tal efecto, también avanzó que ordenaría a los poderes del Estado que no vendiesen los criptoactivos incautados al amparo de actuaciones judiciales contra la delincuencia, sino que optaría por traspasarlos a lo que denominó como «fondo estratégico de bitcoins».

Trump y el bitcoin

«Será la norma de mi Administración conservar el 100% de todos los bitcoins que el Gobierno de EE.UU. posea actualmente o adquiera en el futuro… como núcleo de la reserva estratégica nacional de bitcoin», explicó en declaraciones recogidas por ‘Wired’.

Últimas encuestas en EE.UU.

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, mantiene la misma ventaja sobre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la media de las encuestas generales en la carrera presidencial en EEUU. Este domingo, al no ser laborable, no se han actualizado las encuestas, que arrojarán nuevos datos el lunes. Trump sigue con un margen de 1,7 puntos, retratando el sentir general del país a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales. De momento, entre el Partido Demócrata, se percibe mayor entusiasmo después de la retirada del presidente de Estados Unidos Joe Biden de la carrera presidencial. Se mantienen los porcentajes de apoyo: el 47,9% del electorado votaría a Trump. Mientras, el 46,2 se decantaría por Kamala Harris.

Donald Trump y su candidato a vicepresidente, el senador de Ohio, J. D. Vance, han tenido este fin de semana su primer baño de multitudes juntos al protagonizar un acto de campaña los dos a la vez en el mismo escenario en St. Cloud (Minnesota), estado al que Trump quiere dar la vuelta y convertir en republicano el 5 de noviembre. Trump sigue siendo un valor seguro para hacer de los mítines un gran espectáculo: lleno absoluto en los actos de este fin de semana con un público emocionado de ver al ex presidente.

Miles de simpatizantes de Donald Trump y J. D. Vance han aguantado durante varias horas bajo el sol ante un calor abrasador coreando: «¡USA!, ¡USA!, ¡USA!» y «¡luchar, luchar, luchar!», expresiones que se han convertido en los gritos de la cabecera de campaña del republicano, los cuales gritó el día del atentado.