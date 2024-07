Trump estrangula la campaña de Kamala Harris: intenta bloquear «el robo» de los 91 millones de Biden

Ofensiva de Donald Trump contra Kamala Harris: el ex presidente republicano ha movido ficha para estrangular la campaña de la vicepresidenta, a la que quiere dejar sin los fondos que había recaudado Joe Biden antes de anunciar su retirada como candidato a las elecciones de Estados Unidos. Kamala Harris, que se postuló como candidata del Partido Demócrata después de que Biden renunciara a la reelección, sumaría al dinero que ya ha conseguido de los donantes los casi 92 millones de dólares de los fondos que obtuvo Biden para financiar su campaña.

Kamala Harris contaría con ese dinero si Donald Trump no logra su propósito: anular el traspaso económico. El magnate ha acusado a la vicepresidenta de llevar a cabo «un robo descarado»: «Está tratando de perpetrar un robo de 91,5 millones de dólares del dinero sobrante de la campaña de Joe Biden». Esa cifra se traduce en casi 85 millones de euros. Trump ha lanzado ese mensaje a través de su asesor general de campaña, David Warrington. Su equipo, de hecho, ha formalizado esa queja al presentarla ante la Comisión Federal Electoral (FEC) para frenar el traspaso de los fondos.

«Es un robo descarado de dinero que constituiría la mayor contribución excesiva y la mayor violación en la historia de la Ley de Campaña Electoral Federal de 1971», ha subrayado el equipo de campaña de Donald Trump en un escrito en el que apunta directamente tanto a Joe Biden como a Kamala Harris, además de señalar a la tesorera de la campaña de ésta, Keana Spencer.

Las acusaciones no han quedado ahí: también han culpado a la tesorera de Kamala Harris de «presentar formularios fraudulentos ante la comisión pretendiendo reutilizar el comité de campaña principal de un candidato (Biden) para el uso de otro (Harris)» y «violar flagrantemente la ley al hacer y recibir una contribución excesiva de casi cien millones de dólares».

Los demócratas han reaccionado con rapidez y han declarado que los republicanos únicamente están «celosos» de la «motivación» que existe entre los simpatizantes de Kamala Harris para «derrotar a Donald Trump y sus aliados seguidores del movimiento MAGA» (Make America Great Again; hacer América grande de nuevo). Lo cierto es que las encuestas, por el momento, indican que Kamala Harris tendría mucho más difícil que Joe Bien vencer a Trump, puesto que el magnate saca una ventaja mayor respecto a la vicepresidenta de la que le sacaba al todavía residente de la Casa Blanca.

Trump quiere «robar las elecciones»

La portavoz de campaña de Harris, Kretchmer Lutvak, se ha dirigido al equipo de Trump para expresarles que mientras se centran en «reclamaciones ilegales fundadas, como las que han hecho durante años para tratar de suprimir votos y robar elecciones, sólo se distraerán». Mientras eso ocurre, ha añadido, los demócratas «inscriben voluntarios, hablan con los votantes y ganan las elecciones».

Así de optimista se muestran desde el Partido Demócrata con la nueva postulante a la Casa Blanca, que ha logrado marcar un récord al recaudar casi 50 millones de dólares durante sus primeras 7 horas como candidata. Estos recursos económicos proceden de donaciones «en pequeñas cantidades» de particulares «entusiasmados» y con los que Harris ha conseguido «el día de recaudación de fondos más grande del ciclo 2024», según las estimaciones de ActBlue, organización estadounidense que sirve como plataforma de recaudación de fondos para políticos.

A pesar de ello, los sondeos no benefician a Kamala Harris, al contrario. A ello se suma el hecho de que demócratas con peso no le hayan mostrado su apoyo, como en el caso de Barack Obama, que confía en que «emerja un nominado destacado». La todavía vicepresidenta, tras coger el testigo de Biden, tiene ahora que reunir los apoyos para ser nominada oficialmente candidata. Lo que queda en el aire con la queja de los republicanos es si heredará o no las recaudaciones de la campaña de su predecesor.