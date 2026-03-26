Trump amplía al 6 de abril el ultimátum para atacar las plantas eléctricas persas «a petición de Irán»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que amplía hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas. Ha sido, dice, «a petición del Gobierno iraní».

«A petición del Gobierno iraní, por la presente declaro que voy a aplazar diez días el plazo para la destrucción de centrales energéticas, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 20.00 horas, hora del Este (2.00 de la madrugada en la España peninsular)», en el mensaje que ha publicado.

Trump ha asegurado, tras anunciar el nuevo ultimátum que las negociaciones con las autoridades de Irán «siguen en curso» y que «están avanzando muy bien», negando «las declaraciones erróneas en sentido contrario difundidas por los medios de comunicación sensacionalistas y otros»,

El mandatario ha asegurado en declaraciones a la prensa durante una reunión con su gabinete que Irán ha permitido el cruce de diez petroleros estadounidenses por el estrecho de Ormuz, como parte del «regalo» de Teherán a Washington que apuntó él mismo esta semana, en un gesto de buena voluntad del país asiático para negociar.

El Gobierno de Irán, que ha negado en distintas ocasiones haber entablado conversaciones con la Administración Trump, ha entregado oficialmente una respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la ofensiva israelí-estadounidense contra el país, un documento en el que Teherán exige «condiciones de no repetición» y que el fin del conflicto afecte «a todos los frentes», lo que incluiría Líbano e Irak.