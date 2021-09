Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en la escala Richter ha sacudido México. El seísmo ha dejado, de momento, un fallecido y lo que más ha llamado la atención ha sido la estela de luces de colores que se pudo ver en el cielo y que ha podido ser grabada por cientos de mexicanos. Un curioso fenómeno que tiene su explicación.

En el vídeo que acompaña a esta noticia se pueden apreciar las impresionantes luces de colores azules, verdes incluso rosas que dejó el terremoto. Son conocidas como ‘luces de terremoto’ y es un fenómeno natural asociado a los seísmos y movimientos telúricos que ya se habían vivido con anterioridad, como en México en 2017.

Aunque parezca algo sobrenatural incluso descrito por los internautas como «apocalíptico» es completamente normal y tiene una explicación. Cuando se produce un terremoto se provoca un movimiento, un desplazamiento en el suelo, en las placas cerca de las fallas geológicas de la Tierra, que generan carga eléctrica que sube hacia el cielo durante el temblor.

Nos sigue llamando la atención porque no se produce en todos los seísmos pero, según investigadores de la Universidad Rutgers, en Estados Unidos, este fenómeno se ha documentado desde los años 1.600 en distintos terremotos.

El terremoto de 7,1

Al menos una persona ha muerto la noche de este martes en el estado de Guerrero después de que un poste del tendido eléctrico cayera como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 en la escala Richter que ha sacudido el sur y el centro de México, cuyo epicentro ha tenido lugar cerca del puerto de Acapulco.

Por el momento, las autoridades han señalado que no se han producido grandes destrozos, salvo la caída de mobiliario urbano, el colapso de algunas carreteras o algunos cortes en el sistema eléctricos, o breves interrupciones en el transporte público, como en Ciudad de México, donde centenares de personas han salido de sus casas después de que se decretara la alerta sísmica.

«El epicentro se registró en Acapulco, en Guerrero, afortunadamente no hay daños mayores en ese estado, piedras y caídas de bardas, lo mismo en Morelos, no hay daños en Oaxaca, en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México», ha enumerado el presidente López Obrador.

«El general Luis Cresencio Sandoval, ministro de Defensa, ha hecho una revisión en todas las zonas militares» y ha informado de que «afortunadamente no hay daños graves», ha explicado López Obrador, quien se ha mantenido en contacto, ha contado con los responsables políticos de las entidades afectadas.