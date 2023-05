Sorpresa total: el invitado más inesperado en la coronación de Carlos III

Fue hace casi 70 años cuando la Abadía de Westminster se llenó de invitados a la ceremonia de coronación de la Reina Isabel II y ahora llega el turno de su hijo Carlos III, y a cuya coronación acudirán 2.000 invitados entre los que se encuentra uno de lo más inesperado ya que supone una sorpresa total. ¿Quién es?. Descubramos a continuación, el invitado más inesperado en la coronación de Carlos III.

El invitado inesperado en la coronación de Carlos III

Entre los asistentes a la coronación de Carlos III y Camila, destacan nombres como los reyes Felipe VI y Letizia, que serán además la representación española en el acto que se celebra hoy en la Abadía de Westminster, así como otros mandatarios y familiares del nuevo rey. Sin embargo un nombre inesperado parece que causa sorpresa aunque lo cierto es que tiene todo el beneplácito tanto del rey, y sobre todo, de Camila, para asistir.

Se trata de Andrew Parker Bowles (83 años) el ex marido de Camila y padre de sus dos hijos, Laura y Tom. La pareja se casó en 1973 y tras 22 años de matrimonio, se divorciaron en 1995. A pesar de ello, lograron construir desde cero una excelente relación y de hecho, tienen una amistad muy cercana en la que también está involucrado el propio Carlos III. Es más, Parker Bowles frecuenta regularmente a los actuales soberanos de Inglaterra y por este motivo, no podía perderse la coronación del hombre al que considera un buen amigo.

Y parece que el sentimiento es mutuo, si tenemos en cuenta que no ha sido Camila quien le ha invitado, sino que ha sido el propio Carlos III quien ha solicitado que Parker Bowles tenga un asiento privilegiado en su coronación, según informa el periódico británico ‘The Times’.

Los hijos y nietos de Camila, estarán en la coronación

Además, la coronación contará también con la presencia de Tom y Laura, los dos hijos de Camila y Andrew Parker Bowles, con sus respectivos retoños : Tom es padre de Lola y Fred , de 15 y 14 años; Laura es madre de los gemelos Gus y Louis, de trece años, y de Eliza , de catorce años.

Andrew Parker Bowles, parte de la «realeza trabajadora»

Por último, señalar que el hecho de que el ex esposo de la reina haya sido invitado no es tan extraño. Andrew, tiene mucha más relación con la realeza británica de lo que se podría pensar: es el padrino de la sobrina del rey, Zara Tindall, así como un antiguo amor de la princesa Ana y como decimos, amigo del propio Carlos.

Y no solo eso: en octubre de 2022, un mes después de la muerte de Isabel II, el ex oficial representó a Camila en un acto oficial. Primer paso, según observadores reales, hacia su inclusión paulatina entre los miembros trabajadores de la familia real.

Una familia real extendida que no ha olvidado ni siquiera a la ex esposa de Andrew de York, Sarah Ferguson que aunque no haya sido invitada a la ceremonia de coronación, sí que ha recibido su invitación para asistir al concierto especial que se celebrará mañana en el Castillo de Windsor.