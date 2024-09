La sonrojante entrevista masaje de ‘The View’ a Joe Biden: «Gracias por todo lo que has hecho»

La sonrojante entrevista masaje del programa matinal The View, de la cadena izquierdista Abc en Estados Unidos, al presidente de EEUU Joe Biden este pasado miércoles después de que el Partido Demócrata le obligase a abandonar la carrera presidencial en favor de la vicepresidenta Kamala Harris, actual candidata demócrata: «Gracias por todo lo que has hecho», le dijo la controvertida actriz demócrata Whoopi Goldberg, que ha protagonizado unos de los momentos más controvertidos de este espacio televisivo al negar que el Holocausto se produjese contra los judíos por el mero hecho de serlo.

En esta ocasión, en su visita a este programa, creado por la periodista Barbara Walters, Joe Biden estuvo en los estudios de Nueva York en Manhattan de la cadena. Le han hecho una entrevista sonrojante, en la que ha indicado además que estaba «seguro» de que podría haber vencido al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump el 5 noviembre, día de las elecciones presidenciales, en las que además se renueva la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado, a pesar de que le obligaron a renunciar a la campaña debido a que iba 20 puntos por debajo de Trump en las encuestas tras el desastroso debate del 27 de junio.

Durante su entrevista, Joe Biden también indicó que no percibió una «reticencia abrumadora» para que siguiera como candidato a la Casa Blanca, a pesar de que incluso el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama le amenazó junto con la vicepresidenta Kamala Harris con invocar la Enmienda 25ª por incapacitación del presidente, si no se apartaba de la campaña tras ponerse de manifiesto sus problemas cognitivos y salud mental durante el debate del 27 de junio contra Donald Trump.

Declaraciones sonrojantes de Joe Biden

Joe Biden: «Cuando me presenté a las elecciones, en este último mandato, siempre me he visto como un presidente de transición. Decidí que era lo mejor».

Contexto: Joe Biden reconoció en un principio que sería un presidente de transición cuando se presentó a la Casa Blanca en 2020 para frenar las dudas sobre su edad. En cambio, después manifestó que buscaría un segundo mandato. Después del desastroso debate del 27 de junio contra Donald Trump, en el que fue incapaz de articular palabra contra el ex presidente de Estados Unidos, se negó a echarse a un lado en un principio. Todo a pesar de las malas encuestas y el pánico de los donantes y líderes del Partido Demócrata tras ver que los sondeos marcaban que si Biden seguía como candidato, podían perder 20 asientos en la Cámara de Representantes. Durante aquellos días, se enrocó hasta que se vio obligado a abandonar.

Joe Biden: «Mi relación con ella es buena (Nancy Pelosi). Miren, yo… eh…».

Contexto: La ex portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, siempre ha tenido una relación muy distante con el presidente Joe Biden desde su época de senador de Delaware. Pelosi se encuentra entre los políticos que más presionó para que Biden se apartase de la carrera presidencial.

Joe Biden: «Lo que hice fue… creo que… tiene sentido. Había algunos compañeros que querían que me apartase».

Contexto: Todo el Partido Demócrata se unió para que Biden se retirase de la carrera presidencial después de las amenazas de los grandes donantes con trasladar su dinero a candidatos independientes y republicanos si no forzaban que Biden se retirase de la carrera presidencial, debido a que querían ver resultados en los candidatos en los que habían invertido su dinero.

Controversias del programa ‘The View’

Este espacio de la televisión izquierdista Abc ha protagonizado algunas de las mayores controversias en la TV de Estados Unidos, entre las que destacan las que se mencionan a continuación:

Defensa de Woody Allen después de que su hija le acusase de agresión sexual. Barbara Walters defendió a Woody Allen después de que una de sus hijas, Dylan Farrow, le acusa de agresión sexual en 2014. Entonces, criticó a Mia Farrow la madre de Dylan.

A Kelly Osbourne le salió mal una crítica contra Donald Trump sobre inmigración. Hizo un comentario muy despectivo sobre la comunidad hispana en Estados Unidos, mientras intentaba acusar a Trump por sus políticas duras contra la inmigración ilegal: Si echa a los latinos, ¿quién nos va a limpiar los baños, Donald Trump?

Whoopi Goldberg dijo que el Holocausto no iba contra los judíos por el mero hecho de serlo, como se ha indicado antelación. Entonces, la actriz demócrata tuvo que pedir disculpas por sus comentarios.