El Ayuntamiento de la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol, ha denunciado este domingo que los bombardeos realizados por las fuerzas rusas y las milicias de Donetsk, afines a Moscú, han causado ya la muerte a más de 2.100 residentes.

«Cada bombardeo trae una destrucción terrible y se lleva lo más importante que existe: la vida de los residentes pacíficos de Mariúpol. Hasta la fecha, 2.187 residentes de Mariúpol han muerto a causa de los ataques rusos. Memoria eterna para ellos», ha hecho saber el Ayuntamiento.

Las autoridades de la ciudad han denunciado además que Mariúpol ha sido objetivo de al menos 22 bombardeos durante las últimas 24 horas y más de un centenar en total desde el principio del asedio.

Asimismo, el Ayuntamiento acusa a las fuerzas rusas de haber destruido «por completo» los hospitales infantiles y la infraestructura de la ciudad, donde residen 400.000 en condiciones dramáticas, según las ONG.

Los intentos de abrir un corredor humanitario en firme en Mariúpol, situada en el frente este del conflicto ucraniano, han caído por el momento en saco roto, mientras Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de incumplir las esporádicas declaraciones de alto el fuego para permitir la evacuación.

Así las cosas, el Gobierno ucraniano se encuentra a la espera de recibir confirmación sobre la llegada a lo largo de hoy de un convoy humanitario a la ciudad con suministros de primera necesidad para la población.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado esta mañana de que, según sus últimas informaciones, el convoy se encontraba a una distancia aproximada de dos horas de la ciudad y que los esfuerzos diplomáticos para la entrada del cargamento ya estaban en marcha.

Tropas rusas matan a un periodista estadounidense cerca de Kiev

Fuerzas rusas habrían matado al periodista estadounidense Brent Renaud en un ataque en Irpin, a las afueras de Kiev, según ha informado el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

«Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania», ha afirmado Nebitov a través de una publicación en Facebook.

«Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico The New York Times ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista ha resultado herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate», ha apuntado Nebitov.

En la publicación aparece una fotografía de la identificación de Renaud de The New York Times y otra de su pasaporte que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense, pero el medio ha matizado después que el periodista no estaba cubriendo el conflicto para ellos, y llevaba siete años sin colaborar.

Tras difundirse la noticia, la periodista estadounidense Jane Ferguson, corresponsal de la televisión PBC, ha publicado en redes sociales que pudo ver el cuerpo de Renaud cubierto con una manta junto a la carretera.

«Acabo de pasar por el lugar cerca de Irpin en el que yace el cuerpo de Brent Renaud bajo una manta. Los médicos ucranianos no han podido hacer nada para ayudarle. Un policía ucraniano muy afectado me ha dicho: ‘cuéntaselo a Estados Unidos, al mundo entero, lo que le han hecho a un periodista’», ha apuntado Ferguson.