¿Qué son los objetos voladores que ha derribado Estados Unidos?

En la última semana, se han derribado cuatro objetos voladores en Estados Unidos y Canadá. El Pentágono ha reconocido que desconoce cuál es su origen, y no puede confirmar todavía si son chinos, como lo era el globo espía que derribó con un misil aire-aire AIM-9X Sidewinder que se lanzó desde un avión F-22 Raptor.

El Pentágono ha aumentado la confusión sobre estos objetos, ya que en una rueda de prensa el general Glen D. VanHerck, al mando del Comando Norte de la Fuerza Aérea, no se ha atrevido a descartar que sean de origen extraterrestre o alienígena: «Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla», ha señalado.

¿Son objetos extraterrestres?

Todo comenzó el 4 de febrero, cuando Estados Unidos derribó un supuesto globo espía chino que, según el Pentágono, había estado vigilando zonas sensibles del país. El 10 de febrero aviones del Ejército de los Estados Unidos derribaron otro objeto volador en el norte de Alaska, el cual carecía de cualquier tipo de sistema de control o propulsión.

Solo un día más tarde, el 11 de febrero, un caza derribó un «objeto aerotransportado a gran altitud» en Canadá, a tan solo 160 kilómetros de distancia de la frontera con Estados Unidos. El último episodio tuvo lugar el 12 de febrero, cuando se derribó un cuarto objeto volador sobre el lago Hurón, en Michigan, cerca de la frontera con Canadá.

«No soy capaz de decir cómo se mantienen en el aire. Podría ser un globo de tipo gaseoso dentro de una estructura o podría ser algún tipo de sistema de propulsión. Pero está claro que son capaces de mantenerse en el aire», ha explicado el el general Glen D. VanHerck.

Por su parte, un portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha señalado en un principio que los tres últimos objetos no se parecían mucho y eran más pequeños que el globo espía chino. Sin embargo, hay que esperar hasta recuperar los restos para caracterizarlos definitivamente.

Aunque en un primer momento el Pentágono no descartó que pudieran estar relacionados con extraterrestres o alienígenas, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dicho en su rueda de prensa diaria que «no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en estos recientes derribos».

Sin embargo, el hecho de que los altos mandos militares no descarten la opción de que los objetos voladores sean ovnis coincide con el informe que el Departamento de Defensa presentó en diciembre de 2022. En él, analiza «cientos de avistamientos de ovnis por parte de sus miembros», según cita el ‘Daily Mail’.