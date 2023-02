China y EEUU se enzarzan en la guerra de los ovnis ¿extraterrestres?

EEUU derriba desde hace días un globo tras otro y hasta supuestos artefactos de origen desconocido que el propio Pentágono -algo desesperado con el tema- no descarta que sean extraterrestres.

El hecho es que las Fuerzas Armadas de EEUU no descartan ningún origen en el caso de los objetos volantes no identificados que cruzan el país: «Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla». Esto es lo más concreto que se atrevió a ser el general Glen D. VanHerck de la Fuerza Aérea.

Tras el primer globo de origen chino que cruzó EEUU la semana pasada -espía según los norteamericanos, meteorológico según el país asiático-, el misterio se ha dividido en dos partes.

Por un lado, el Gobierno de China ha acusado por primera vez a las autoridades de Estados Unidos de violar el espacio aéreo chino con globos, en concreto más de diez desde principios de 2022, tras un fin de semana marcado en Norteamérica por el derribo de varios objetos voladores no identificados.

Globos en China

«No es nada raro que globos de Estados Unidos entren ilegalmente en el espacio aéreo de otro país», ha afirmado este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, en una comparecencia ante los medios recogida por la agencia Bloomberg.

Y por otro, los cazas estadounidenses F-22 Raptor no paran desde este fin de semana de practicar el tiro al blanco con supuestos objetos que penetran en el espacio aéreo tanto de EEUU como de Canadá -Fenómenos Voladores No Identificados han decidido llamarlos para no caer en la histeria de los tradicionales OVNIs- .

La secretaria adjunta de Defensa, Melissa Dalton, ha detallado que aún no ha sido posible evaluar qué son los objetos ni a qué país pertenecen. Tampoco ha sido posible detallar cómo se mantienen en el aire, porque no es seguro que sean globos aerostáticos.

«El globo espía de China era, por supuesto, diferente en el sentido de que sabíamos exactamente qué era. Estos objetos más recientes no representan una amenaza militar cinética, pero su camino en la proximidad de sitios sensibles del Departamento de Defensa y la altitud a la que volaban podrían ser un peligro para la aviación civil y, por lo tanto, generaron preocupación», ha remarcado Dalton.

El último de estos objetos ha sido derribado este domingo a gran altitud esta vez sobre el lago Hurón, uno de los Grandes Lagos del noreste de Estados Unidos. Diversas fuentes oficiales estadounidenses han confirmado este nuevo incidente en el que supone el tercer día consecutivo en el que se da cuenta del derribo objetos no identificados sobre Norteamérica.

Derribo por «precaución»

El objeto volaba a unos 20.000 pies de altura -unos 6.000 metros- sobre la península Superior de Míchigan cuando fue derribado ya muy cerca de las aguas del lago Hurón, según fuentes citadas por la cadena CNN.

El presidente Joe Biden, «por recomendación del comando militar», dio la orden de derribo por «precaución», dijo un alto funcionario, quien agregó que el objeto -descrito como una estructura octogonal del que colgaban cuerdas- no representaba una «amenaza militar» pero sí un riesgo para la aviación civil.

El comando aeroespacial estadounidense, el NORAD, controló la trayectoria del objeto y se tomó la decisión de derribarlo sobre el lago Hurón «para evitar que impactase contra personas en tierra y al tiempo mejorar las posibilidades de su recuperación», según informó el Pentágono en un comunicado.

El primer contacto se remonta a la noche del sábado, cuando el objeto estaba sobre Montana, pero los aviones enviados no detectaron nada, por lo que se atribuyó lo ocurrido a una anomalía. Sin embargo, el objeto reapareció en los radares el domingo sobre Wisconsin y después Michigan.

El sábado un caza F-22 estadounidense derribó otro objeto no identificado sobre el territorio del Yukón, en el oeste de Canadá, y el viernes fue derribado otro objeto sobre el espacio aéreo de Alaska.

El portavoz del Partido Demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha revelado que los dos objetos derribados el sábado y el viernes eran globos, aunque mucho más pequeños que el derribado hace una semana.

El problema es que los otros no se pueden identificar exactamente como globos. De hecho, el del lago Hurón tenía forma octogonal.