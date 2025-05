Vladímir Putin ha declarado este domingo que «espera» no tener que usar armas nucleares en Ucrania. El presidente ruso ha destacado que «no ha habido necesidad de usar esas armas [nucleares]… y espero que no sean necesarias», después de los ataques ucranianos en territorio del Kremlin. Putin amenaza con una guerra nuclear en Europa tras el acercamiento de Trump y Zelenski la semana pasado durante el funeral del Papa Francisco. Poco después además Trump amenazó a Putin si seguía los ataques contra la población.

Sus comentarios se producen cuando el Kremlin ha anunciado que Putin firmaría una «serie de acuerdos» con el presidente de China Xi Jinping durante una visita de tres días a Moscú para las celebraciones del Día de la Victoria la próxima semana. Este día es una festividad que se celebra en Rusia y varios antiguos países soviéticos el 9 de mayo en conmemoración de la rendición de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que Rusia llama la Gran Guerra Patria. Putin ha justificado la invasión de Ucrania para «desnazificar» este país. El presidente Volodímir Zelenski nació en el seno de una familia judía cuando Ucrania formaba parte de la URSS.

La visita de Xi Jinping a Rusia coincide con el anuncio de Estados Unidos de que dejará de mediar en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. El Departamento de Estado ha afirmado que va a cambiar el método de participación en las conversaciones y que ya no viajará por todo el mundo a la mínima para reunirse tras la negativa de Vladímir Putin a aceptar un acuerdo.

Tammy Bruce, portavoz del departamento de Estado, ha declarado que «seguiremos ayudando, pero ya no viajaremos por todo el mundo como mediadores en las reuniones». En este sentido, ha añadido que Kiev y Moscú deben presentar ahora propuestas concretas para poner fin a la guerra y reunirse directamente para resolver el conflicto.

Putin también ha declarado durante la entrevista a la TV estatal de Rusia, Russia Today: «Tenemos la fuerza y ​​los medios suficientes para llevar lo que comenzó en 2022 a una conclusión lógica con el resultado que Rusia requiere».

Este domingo Zelenski se ha desplazado a la República Checa para seguir con su estrategia de mantener el apoyo de los países miembros de la Unión Europea y la OTAN contra Rusia.

Su agradecimiento a la República Checa por su apoyo a la flota ucraniana de F-16 durante una visita a Praga. El presidente ucraniano ha agradecido «la cooperación de ambas naciones en el desarrollo de aviación militar, la expansión de los programas de entrenamiento de pilotos y el apoyo a la flota de F-16».

Putin ya insinuó estar preparado para utilizar la guerra nuclear en noviembre del año pasado, después de que Ucrania atacara Rusia con misiles occidentales por primera vez. Kiev disparó misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra un depósito de municiones cerca de Bryansk, en el sur de Rusia, a unos 160 kilómetros de la frontera, poco antes del amanecer.

En represalia, el líder ruso promulgó una doctrina que reducía el umbral atómico, permitiendo que se desencadenara una respuesta nuclear mediante un ataque con «armas convencionales» si este amenazaba la «integridad territorial» del país.

En ese momento, Dimitri Medvédev, subdirector del Consejo de Seguridad de Rusia y ex presidente del país, advirtió a los enemigos del Kremlin de que se podría desencadenar una Tercera Guerra Mundial: «Rusia podría responder [a los ataques ATACMS] con armas de destrucción masiva contra Kiev e instalaciones clave de la OTAN, dondequiera que se encuentren».