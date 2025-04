Trump amenaza a Putin con sanciones tras su charla con Zelenski en el funeral del Papa

Donald Trump ha amenazado a Vladímir Putin con sanciones tras sentarse a hablar en el Vaticano con Zelenski en el Vaticano durante el funeral del Papa: «No había ninguna razón para que Putin haya lanzado misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos durante los últimos días», ha destacado Trump en redes sociales desde el avión presidencial Air Force One de regreso a Estados Unidos tras su visita. Trump ha criticado que quizá hay que tratar al presidente ruso, Vladímir Putin, «de forma diferente», ya que podría «no querer detener la guerra» en Ucrania.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos ha acusado a Vladímir Putin de darle largas en las conversaciones de paz con Ucrania: «Me hace pensar que quizás no quiere detener la guerra, sólo da órdenes, y hay que tratarle de forma diferente, ¿mediante sanciones económicas o sanciones secundarias? ¡Hay demasiada gente muriendo!».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, se han reunido en persona este sábado por primera vez desde la bronca de Trump a Zelenski en Casa Blanca el pasado febrero. Entonces, el ucraniano fue a Washington a firmar un acuerdo de tierras raras para allanar el camino de una alianza mayor que consiguiera la defensa de Estados Unidos de Ucrania frente a Rusia.

Su reunión se ha producido un día después de que Putin le dijera al enviado estadounidense, Steve Witkoff, en una reunión el viernes en Moscú, que estaba dispuesto a dialogar con Ucrania «sin condiciones previas».

Zelenski ha afirmado afirmó que la reunión podría ser histórica si logra el tipo de paz que espera, y un portavoz de la Casa Blanca la calificó de «muy productiva».

La reunión de los dos líderes ha dejado una imagen muy destacada: ambos sentados en la Basílica de San Pedro, muy cerca uno del otro y sin asesores a su alrededor. La conversación, durante unos 15 minutos, se ha producido en un momento crítico de las negociaciones para poner fin a los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia.

Donald Trump y Volodímir Zelenski se encontraron cara a cara por primera vez desde que Trump le echara en febrero de la Casa Blanca.

Durante las recientes conversaciones de paz en Londres, funcionarios ucranianos abordaron la idea de utilizar el funeral del Papa en Roma como escenario para un encuentro entre ambos.

Como se ve en el vídeo, distribuido en redes sociales por un ayudante del presidente de Estados Unidos, Trump y Zelenski se sentaron a hablar en la Capilla Sixtina justo después de que el presidente de Francia Emmanuel Macron saludase a Zelenski.

