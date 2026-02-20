¿Puede Estados Unidos contener a Irán sin entrar en guerra directa?

En las últimas semanas, y en especial en los últimos días, el tono de la administración estadounidense hacia Irán ha sido considerablemente más duro que en otros periodos recientes. Trump ha advertido que está listo para emprender acciones militares si Teherán no accede a un nuevo acuerdo nuclear o no detiene el apoyo a grupos armados en la región. En declaraciones previas, el presidente llegó a amenazar con un ataque similar al que Estados Unidos realizó en Venezuela y desplegó un massive armada hacia aguas cercanas a Irán, liderada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, con la implicación de que la falta de un acuerdo podría desencadenar «algo muy duro».

Esa retórica se ha materializado en movimientos militares concretos. La extensión del despliegue del USS Gerald R. Ford al Golfo Pérsico y la posible llegada de un segundo portaaviones muestran que Washington mantiene opciones militares sobre la mesa y quiere maximizar su influencia estratégica sin decidir de momento un ataque directo.

Trump ha dejado intencionadamente ambigua la posibilidad de un ataque. En ocasiones ha sugerido que podría ocurrir, y en otras ha subrayado que «nadie sabe» qué va a hacer, lo que puede interpretarse como un intento de mantener presión estratégica sobre Irán sin comprometerse públicamente a abrir un conflicto a gran escala.

Washington combina esta presión con negociaciones indirectas. Durante este mes de febrero ha habido rondas de diálogo mediadas en Muscat, Omán, aunque las diferencias entre las posiciones de ambos países siguen siendo profundas, especialmente en torno al programa nuclear iraní y a las sanciones económicas.

Contener a Irán sin entrar en guerra directa implica una mezcla delicada de presión militar demostrativa, sanciones económicas, apoyo a la oposición interna y esfuerzos diplomáticos. La estrategia busca debilitar la capacidad de Teherán de proyectar poder —y su programa nuclear— sin cruzar el umbral de un conflicto abierto que podría arrastrar a todo Oriente Medio a un enfrentamiento mayor con consecuencias globales.

Sin embargo, ese delicado equilibrio es frágil. Cada declaración más agresiva desde Washington aumenta el riesgo de un mal cálculo en Teherán que pueda provocar una respuesta desproporcionada o un incidente que desencadene una escalada no planificada. El dilema de Estados Unidos no es solo si puede contener a Irán sin guerra, sino si la propia estrategia de contención —basada en amenazas creíbles— termina empujando a ambas potencias hacia el conflicto que busca evitar.

La contención de Irán sin guerra directa es teóricamente posible, pero está condicionada a una diplomacia efectiva, control de crisis y una estrategia que evite que las amenazas se conviertan en realidad. En este momento, el equilibrio es delicado y la posibilidad de que estalle un conflicto accidental, o deliberado, sigue siendo uno de los principales riesgos geopolíticos de 2026.