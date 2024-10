La grabación de como una mujer negra fue abatida en el Condado de Fairfax (Virginia, Estados Unidos) por un policía tras atacarle brutalmente con un cuchillo ha sido liberada hoy por la Policía de Virginia. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de septiembre, cuando Peter Liu, un agente con más de 14 años de experiencia, acudió a un bloque de pisos para realizar una evaluación psicológica de una mujer llamada Sydney Wilson.

Liu llamó a la puerta de la joven, de 33 años, para analizar su estado. Fue entonces cuando Wilson, nada más abrir al agente, se percata de que es un policía y decide cerrar con violencia la puerta. Liu continuó más de dos minutos tocando la puerta hasta que Wilson abrió la puerta y lo atacó brutalmente con un cuchillo, cortándole la cara en múltiples ocasiones. Tras un primer ataque, el policía retrocedió y sacó su arma, disparando hasta en tres ocasiones a la mujer, acabando con su vida al instante.

BLM claimed that Sydney Wilson was unjustly killed by racist cops.

Here’s the body cam footage—judge for yourself. pic.twitter.com/Q61hwkDplI

— iamyesyouareno (@iamyesyouareno) October 15, 2024