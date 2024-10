Golpe a Harris de la Patrulla de la Frontera de EEUU con su apoyo a Trump: «Sólo él puede arreglarla»

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha recibido el apoyo formal del sindicato de la Patrulla Fronteriza de EEUU en un mitin celebrado el domingo en Prescott Valley (Arizona), estado fronterizo. Este respaldo supone un nuevo golpe para la vicepresidenta Kamala Harris, nombrada zar de inmigración por el presidente Joe Biden ante la crisis migratoria de 2021. Durante el anuncio, Paul Pérez, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, reconoció que «si Harris gana estas elecciones, todas las ciudades y comunidades de este gran país se irán al infierno. Los incontables millones de personas, no verificadas, que ha dejado entrar por la frontera y que están cometiendo asesinatos, violaciones, robos, hurtos y cualquier otro delito, seguirán poniendo nuestro país en peligro». «Sólo un hombre puede arreglar eso y es Donald J. Trump», destacó del republicano. Así, Harris no ha convencido a los guardias de la Patrulla Fronteriza, a pesar de haber cambiado su opinión sobre el muro: se opuso a su construcción en 2020, y ahora ha prometido continuarla para convencer a los votantes preocupados por la inmigración.

«En nombre de los 16,000 hombres y mujeres representados por el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, apoyamos y respaldamos firmemente a Donald J. Trump para presidente», reconoció Pérez, de la Patrulla de EEUU. Durante el mitin electoral, el ex presidente Donald Trump explicó que, si es elegido, pedirá al Congreso que apruebe una legislación que aumente el número de agentes de la patrulla fronteriza, que incluiría la contratación de 10.000 nuevos agentes, un aumento del salario del 10% y un bono de 10.000 dólares. «No han tenido un bono en mucho tiempo», dijo Trump.

La cuestión de la seguridad de la frontera y la inmigración ilegal se ha convertido en un punto clave de su campaña para 2024, que han hecho a Trump fortalecerse en las encuestas en las últimas semanas, sobre todo en los estados indecisos. En seis de estos siete estados, clave para ganar las elecciones, Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan, Trump va por delante en la media de los sondeos por sus planes económicos concretos y sus propuestas contra la inmigración ilegal. Sólo le supera Kamala Harris en Wisconsin, según los últimos sondeos.

El mensaje de Trump ha calado en los últimos días en los votantes de clase media y los votantes latinos, clave en Arizona, donde va por delante en las encuestas. Entre los hispanos, Kamala Harris registra mínimos históricos de apoyo, según un sondeo realizado por NBC y Telemundo.

Según un sondeo publicado por el periódico The Wall Street Journal el pasado viernes, los votantes de los estados indecisos consideran que Trump está mejor preparado para abordar los asuntos que más preocupan a los votantes, como inmigración y seguridad en la frontera, inflación y economía.

Harris sigue por delante en la media de las encuestas que reflejan el sentir general. En cambio, la vicepresidenta perdería las elecciones, debido al sistema del Colegio Electoral, según las mismas encuestas, por la norma de que el ganador de cada estado se lleva todos los votos electorales de cada estado. Según las encuestas, Trump ganaría 302 votos electorales, como hizo en 2016, mientras Kamala Harris se quedaría con 236 votos electorales.