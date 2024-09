Los votantes no saben qué opina Kamala Harris sobre el muro de la frontera: su cambio para lograr votos

En caso de que sea elegida presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris ha prometido que dedicará cientos de millones de dólares a continuar el muro en la frontera del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano. Estas palabras representan gran un cambio a sus críticas del pasado. ¿Está Kamala Harris a favor del muro, o no? Los votantes no saben qué opina la vicepresidenta de Estados Unidos, candidata a la Casa Blanca, sobre el muro de la frontera, debido a todas las veces que ha cambiado de opinión para conseguir votos. Ella lo niega: «Mis valores no han cambiado», ha reconocido Kamala Harris.

Cuando estaba en California, como senadora, se manifestó en contra, en 2019. Cuando se presentó a las elecciones primarias de su partido para las presidenciales, que ganó Joe Biden, ridiculizó a Donald Trump por querer asegurar la frontera. Ahora, durante estos días, para lograr votos en Colorado, Michigan, Wisconsin, Pensilvania y otros estados fronterizos, como Arizona, Kamala Harris ha endurecido su discurso.

Como se puede ver en el vídeo, Kamala Harris ridiculizó en 2019 al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano, por querer ampliar el muro en la frontera. «No necesita construir un muro. Ésta es una crisis de su propia creación. Y por definición, hablando claro, la definición básica del idioma inglés, no es una emergencia», señaló Kamala Harris en 2019 cuando quería llamar la atención del electorado izquierdista del Partido Demócrata. Estos días, Kamala Harris se ha comprometido a gastar cientos de millones de dólares en el muro de la frontera sur, en un proyecto al que en su día se opuso y calificó de «antiestadounidense» durante la administración Trump.

¿Importa este cambio en Kamala Harris?

Es el último ejemplo de Harris dando la vuelta a sus posiciones liberales del pasado, como el apoyo a Medicare para Todos (seguro médico para los mayores de 65 años) y la prohibición del fracking (técnica que facilita la extracción del suelo de gas y petróleo mediante presión hidráulica). Ahora está en contra de todas estas propuestas.

Con estas políticas, espera llamar la atención del electorado en los estados indecisos que necesita para hacerse con la Casa Blanca. Es clave para ganar Arizona, un estado fronterizo, donde Trump todavía va por delante en las encuestas. En cambio, Kamala Harris ha empezado a recortar puntos desde que empezó a cambiar su discurso sobre inmigración. A finales de julio, según la media de las encuestas de Real Clear Politics, Trump estaba 4,2 puntos por encima de Kamala Harris.

Mientras, ahora ha recortado desde que empezó a rebajar sus políticas izquierdistas dentro de la estrategia del equipo que se sumó a Harris, enviado por Barack Obama, que sabe que no puede ganar las elecciones presidenciales con sus políticas izquierdistas.