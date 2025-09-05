La nueva ministra de Interior británica juró sobre el Corán su cargo de titular de Justicia en 2024

Shabana Mahmood, hasta ahora ministra de Justicia de Reino Unido, será la nueva titular de Interior del gobierno que Keir Starmer ha remodelado este viernes aprovechando la dimisión de la viceprimera ministra, Angela Rayner, por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda.

Se da la circunstancia de que Shabana Mahmood fue la primera mujer musulmana en ser Lord Canciller y secretaria de Estado para la Justicia en Reino Unido y la primera que juró el cargo sobre el Corán. Fue una ceremonia histórica el 16 de julio de 2024 en la Real Corte de Justicia, de la que dieron cuenta todos los medios de comunicación ese día.

La ceremonia de julio de 2024 fue presidida por Dame Sue Carr, la primera Jefa de Justicia (Lady Chief Justice), quien destacó el evento como un «triple hito»: la primera Lord Canciller en jurar sobre el Corán, la primera mujer Lord Canciller, y la primera vez que una Jefa de Justicia mujer juramentó a una Lord Canciller.

En Reino Unido hay libertad de elección del texto sobre el que jurar los ministros. Prestan un juramento de lealtad (Oath of Allegiance) y, en el caso del Lord Canciller, un juramento adicional específico para el cargo (Lord Chancellor’s Oath). Tradicionalmente, los juramentos se prestan sobre la Biblia para los cristianos, pero los individuos pueden elegir el texto sagrado que corresponda a su fe o hacer una afirmación secular si no son religiosos.

Keir Starmer, por ejemplo, como ateo declarado, no juró su cargo de primer ministro sobre un texto religioso. Optó por hacer una afirmación solemne en lugar de un juramento religioso.

Al juramento de Shabana Mahmood asistieron varias personalidades destacadas, entre ellas el presidente de la Law Society, Nick Emmerson, y el presidente del Colegio de Abogados, Sam Townend KC.

Shabana Mahmood se comprometió tras jurar sobre el Corán a seguir defendiendo el Estado de Derecho internacional y los derechos humanos al prestar juramento en una ceremonia en Londres. También afirmó que el poder judicial debe tomar decisiones sin presiones políticas ni influencias indebidas, y se comprometió a ser una defensora del Estado de derecho durante el evento en los Tribunales Reales de Justicia.