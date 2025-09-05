Dimite la viceprimera ministra del Reino Unido por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda

La viceprimera ministra del Reino Unido, Angela Rayner, ha presentado su dimisión tras la controversia generada por el pago incorrecto de impuestos inmobiliarios en la compra de un apartamento de 1,1 millones de euros en Hove, una comunidad en la costa sur de Inglaterra.

La salida de Rayner representa un nuevo desafío para el primer ministro Keir Starmer y priva al gabinete de una de sus figuras políticas más destacadas. A pesar de la victoria electoral del Partido Laborista en julio de 2024, el gobierno enfrenta actualmente dificultades en las encuestas, donde Reform UK, el partido antiinmigración, lidera los sondeos de opinión nacional.

Rayner, que también ejercía como ministra de Vivienda, se vio envuelta en la polémica después de que se conociera que no había pagado la cantidad completa de impuestos por un apartamento que adquirió en Hove, en la costa sur de Inglaterra, a principios de este año.

Al comprar la propiedad por 800.000 libras (aproximadamente 1,1 millones de euros) en mayo, Rayner pagó 30.000 libras (40.000 euros) en concepto de impuesto de timbre, cuando debería haber abonado 70.000 libras (94.000 euros) por tratarse de una segunda residencia.

La explicación de Rayner

La ex viceprimera ministra explicó que actuó siguiendo el asesoramiento legal que recibió, el cual resultó ser incorrecto. Según su versión, había vendido su participación en su casa del Gran Manchester y depositado el dinero en un fideicomiso para sus hijos, financiado con una indemnización por gastos médicos tras las complicaciones del nacimiento prematuro de su hijo, que quedó con discapacidades permanentes.

Rayner alegó que su error fue involuntario y basado en información legal errónea, pero los partidos de la oposición y la prensa británica cuestionaron su actuación, señalando que anteriormente había criticado a ministros conservadores por incidentes similares.

Angela Raynar se había convertido en una de las figuras más reconocibles del Partido Laborista, destacando por su estilo directo y sus orígenes de clase trabajadora. Nacida en los suburbios de Manchester, se convirtió en madre a los 16 años y trabajó como cuidadora de personas mayores y representante sindical antes de dedicarse a la política.

Su personalidad extrovertida contrastaba con el estilo más reservado del primer ministro Starmer, ex abogado de derechos humanos. Rayner había ganado popularidad especialmente entre los votantes laboristas más jóvenes, siendo fotografiada en eventos como marchas del Orgullo en Londres y actividades de ocio en Ibiza y Brighton.