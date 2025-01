No estamos preparados: la tormenta más destructiva jamás registrada llega a Europa

Europa tendrá que enfrentarse este fin de semana a una grave tormenta que ya se está dejando notar con rachas de viento de 180 kilómetros por hora en Irlanda. Éste será el país más afectado por la borrasca Éowyn. De hecho, las autoridades irlandesas han activado por primera vez en su historia la alerta roja y han pedido a la población que limiten sus desplazamientos y sólo efectúen los que sean estrictamente necesarios.

La agencia meteorológica irlandesa, la MET, activó este jueves la alerta roja y las autoridades decretaron el cierre de colegios, oficinas y aeropuertos y suspendieron el servicio del transporte público. Además, los supermercados informaron de que cerrarían sus puertas hasta que pase el temporal. Por su parte, los hospitales han suspendido las intervenciones programadas no urgentes.

#StormÉowyn is continuing to impact across the country. ‼️

Remember – during #OrangeWarnings 🟠⚠️ – limit travel to essential only and shelter in place as much as possible.#RedWarnings #OrangeWarnings #StaySafe pic.twitter.com/uOAIbnIzT0

