Alerta roja en Irlanda por la borrasca Éowyn: cierran colegios y aeropuertos «por riesgo de muerte»

Irlanda ha decretado la alerta roja por la llegada de la borrasca Éowyn, que según los expertos meteorólogos, impactará «con la fuerza de un huracán». De hecho, en la madrugada de este viernes la isla ha registrado las rachas de viento más fuertes de su historia con ráfagas récord de 180 kilómetros por hora.

La situación es tal que la agencia meteorológica irlandesa ha advertido de que «hay peligro para la vida» y ha pedido a la población que limite al máximo los desplazamientos, haciendo sólo los que sean imprescindibles. Además, ha informado de que tras las primeras rachas de viento se han registrado cortes de eléctricos.

Así las cosas, las autoridades han ordenado el cierre de colegios, oficinas, parques y aeropuertos, la suspensión del transporte público y la cancelación de todos los eventos deportivos y culturales.

El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha instado a la ciudadanía a «mantenerse a salvo en casa» y ha tildado de «histórica» a la borrasca Éowyn. Así se ha pronunciado en un mensaje a través de redes sociales en el que también ha informado de que el Grupo Nacional de Coordinación va a «restablecer el suministro eléctrico y de agua y hará llegar ayuda a quienes la necesitan, una vez que se haya recuperado la seguridad».

I urge everyone to stay safe and stay home as the impact of Storm Éowyn is felt right across Ireland. This is a historic storm. (1/2)

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) January 24, 2025