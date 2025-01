Fachada atlántica, bombogénesis y ciclogénesis: la AEMET alerta por un tren de borrascas que llega a España

La AEMET lanza una alerta por un tren de borrascas que llega a España, la previsión del tiempo para estos días pone los pelos de punta. La fachada atlántica empezará a verse afectada por una bombogénesis y ciclogénisis que puede traernos una cantidad de tormentas e incluso nieve que tirarán por tierra gran parte de los planes del fin de semana. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para lo que está por llegar en estos días de enero.

El mes por excelencia del frío más intenso, se ha acabado convirtiendo en una nueva realidad que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. De camino a una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiésemos tenido en cuenta, debemos poner en práctica algunos elementos que hasta la fecha no habíamos visto. El mal tiempo ha llegado con fuerza, después de unos días en los que quizás hasta la fecha no hubiéramos imaginado lo que teníamos por delante. La situación se complica y empieza a dar señales de cambios que son cada vez más y más intensos, la alerta de la AEMET está activada.

La AEMET activa la alerta por un tren de borrascas que llega a España

España se prepara para no soltar el paraguas este fin de semana. Tenemos por delante una serie de cambios destacados que quizás hasta ahora nunca hubiéramos pensado que fueran tan directos. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en ese cambio que hasta el momento no habíamos ni esperado.

Debemos empezar a ver llegar ese cambio de ciclo que hasta la fecha no teníamos pendiente y que puede cambiar por completo, todo lo que esperaríamos en unos días en los que todo es posible. Sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar el invierno en estado puro.

La lluvia es sólo la antesala de lo que está por llegar, una situación que hasta el momento no hubiéramos tenido en cuenta y que quizás hasta ahora no esperaríamos que se hiciera realidad. La inestabilidad se ha convertido en la gran protagonista de unas jornadas que quizás nos acabarán afectando en cuanto al tiempo libre se refiere.

Las tormentas serán una realidad en estos días y en determinadas zonas del país. Será mejor estar atento a una previsión del tiempo que no trae nada bueno.

Facha atlántica, bombógenesis y ciclogénesis explosiva nos están esperando

Los expertos de la AEMET están pendientes de unos mapas del tiempo que deben empezar a darnos una serie de novedades destacadas que quizás hasta el momento no habíamos ni imaginado. Nos enfrentamos a una serie de cambios que, sin duda alguna, deben estar presentes en estas últimas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos del tiempo: «La bombogénesis, conocida también como ciclogénesis explosiva, es un término que describe la formación y rápida intensificación de un ciclón extratropical o borrasca. Este fenómeno, que suele acaparar titulares por su carácter extremo, tiene lugar cuando la presión del núcleo de una borrasca disminuye al menos 24 hPa en 24 horas. Su denominación popular, bombogénesis, se refiere a la velocidad y magnitud de este proceso meteorológico».

Por lo que, debemos estar pendientes de estas tormentas que acabarán siendo una realidad, desde la AEMET activan las alertas: «Se prevé un día de transición entre el paso de frentes los días previos por la Península asociados a la borrasca Garoé y la llegada de un nuevo frente asociado a la borrasca Éowyn. Así, se espera un predominio de cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y Baleares y de cielos nubosos en el resto. En el oeste de Galicia, el acercamiento de un frente dejará precipitaciones que tenderán a más a lo largo del día, pudiendo llegar a fuertes y/o persistentes en la mitad occidental, y que tenderán a extenderse a otras regiones del tercio noroeste. También podrán darse de una forma débil y dispersa en otros puntos de la mitad occidental peninsular. No se descartan en forma de nieve en montañas del noroeste, a una cota en torno a los 1600/2000 m. En Canarias se esperan intervalos nubosos en los nortes de las islas de mayor relieve con precipitaciones débiles y en el resto cielos poco nubosos.

Probables brumas y bancos de niebla matinales en la vertiente atlántica y en las depresiones del nordeste, sin descartarlas en litorales de levante».

Hoy mismo se empezarán a ver esos cambios que acabarán impactando con cada vez más fuerza, a medida que avance el fin de semana: «Temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico y montañas del cuadrante nordeste, con descensos en el centro oeste y regiones del Mediterráneo. Pocos cambios en el resto. Mínimas en aumento en Galicia, Cantábrico y Canarias, predominando los descensos ligeros en Baleares y en la mitad sur y el tercio este peninsulares. Se darán heladas moderadas en Pirineos, sin descartarse localmente débiles en otros entornos de montaña de la mitad norte. Predominarán los vientos moderados del sur y suroeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Galicia, entorno cantábrico y Ampurdán, y con la excepción del sudeste peninsular donde soplarán vientos flojos. En Canarias, predominio de la componente norte con tendencia a establecerse un alisio moderado».