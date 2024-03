Nikki Haley retira su candidatura tras su aplastante derrota ante Trump en el Supermartes

La ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley ha decidido abandonar la carrera para la nominación republicana, con lo que ex presidente de Estados Unidos Donald Trump se convierte en el único aspirante, han afirmado fuentes cercanas a la política republicana a medios estadounidenses.

Después del claro triunfo de su rival, Donal Trump, en el Supermartes -que ponía en juego cientos de delegados en una quincena de estados- la ex gobernadora ha decidido retirarse de las primarias.

Haley, antigua embajadora de Trump ante la ONU, se había resistido a claudicar frente al magnate en las últimas semanas e incluso llegó a prometer que no se retiraría tras el Supermartes, pero el fracaso en esta jornada clave ha terminado de inclinar la balanza y tiene previsto comparecer en cuestión de horas, según los principales medios estadounidenses, entre ellos The New York Times o CNN.

Haley sólo se hizo con la victoria en Vermont, insuficiente para frenar a un Trump que encara ya imparable la recta final de la campaña de primarias y será proclamado formalmente candidato en la convención republicana de julio. En noviembre, el ex presidente volverá a batirse de nuevo en las urnas con el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

La candidata ya retirada ha logrado al menos el hito de ser la primera mujer en imponerse en unas primarias del Partido Republicano y ganar protagonismo en la escena política nacional de Estados Unidos, algo que puede jugar a su favor de cara a futuras carreras electorales. Habida cuenta de las abiertas descalificaciones intercambiadas con Trump, parece difícil que pueda formar parte de su hipotético gabinete.

¿Qué es el Supermartes?

El Supermartes es el día en que el mayor número de estados celebra sus primarias. Generalmente, es a principios de marzo. La primera vez que se utilizó la palabra Supermartes fue en 1980. Entonces, se celebraron siete primarias y caucus el 11 de marzo. En aquella época, también se utilizaba para describir el último martes de la temporada de primarias en junio, cuando un grupo clave de estados que incluía California y Nueva Jersey emitía sus votos.

Fue en 1988, cuando se celebró el primer gran Supermartes. Ningún republicano ha ganado la nominación presidencial sin haber conseguido la victoria este día. El primer demócrata que ha sacado partido del Supermartes ha sido el ex presidente Bill Clinton. Fue en 1992. Entonces, marcó en rojo este día, dándole prioridad sobre las primarias Iowa y New Hampshire y los estados del sur.

En 1988, el ex presidente republicano George H.W. Bush, entonces vicepresidente, ganó 16 de las 17 contiendas. Su hijo, entonces gobernador de Texas, George W. Bush en 2000, se sirvió del Supermartes para ganar impulso tras perder las primarias de New Hampshire ante el senador de Arizona John McCain.

¿Qué ocurre después?

Después del Supermartes, se marca en rojo el verano, que será cuando tienen lugar las convenciones de ambos partidos. Milwaukee (Wisconsin) acogerá la Convención Nacional Republicana del 15 al 18 de julio, mientras Chicago (Illinois) será la sede de la Convención Nacional Demócrata del 19 al 22 de agosto.

Después tendrán lugar, los debates. El primer debate presidencial será el 16 de septiembre de 2024 en la Universidad Estatal de Texas en San Marcos. El segundo, el 1 de octubre en la Universidad Estatal de Virginia en Petersburg (Virginia). El tercero, el 9 de octubre en la Universidad de Utah en Salt Lake City (Utah). El 25 de septiembre en el Lafayette College de Easton (Pensilvania) tendrá lugar el único debate vicepresidencial. Las elecciones presidenciales serán el 5 de noviembre, el primer martes después del primer lunes de noviembre.