Trump: «Vamos a recuperar nuestro país y reconstruir nuestras ciudades»

El ex presidente Donald Trump ha reconocido este martes que «lo llaman Supermartes por alguna razón. Los resultados son concluyentes. Vamos a recuperar nuestro país. Vamos a hacer América grande de nuevo. Más grande que antes. Vamos a reconstruir las ciudades. La historia de nuestro país se ha dictado ya de muchas formar», ha señalado durante su discurso, que se ha prolongado durante 20 minutos, en Mar-a-Lago en Palm Spring (Florida) después de arrasar en el Supermartes, convirtiéndose en el candidato virtual del Partido Republicano.

«Es un honor representar no sólo al Partido Republicano, sino a nuestro país para conducirlo de nuevo a la prosperidad», ha reconocido Trump después de que se confirmase su victoria en Virginia, Carolina del Norte, Tennessee, Oklahoma, Texas, Massachusetts, Colorado, Maine, Alabama, Arkansas y Minnesota.

La ex embajadora republicana ante la ONU, Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, ha ganado en Vermont en una noche que se ha marcado en rojo la victoria de Trump. Mientras, se ha pedido que Haley abandonase la carrera y apoyase al ex presidente para empezar a unificar el partido lo más pronto posible para formar un frente contra el presidente Joe Biden para las elecciones de noviembre.

«La inflación está destruyendo la clase media. Lo que ha pasado con la inflación es increíble. Es el peor presidente de la historia de nuestra país», ha señalado Donald Trump, en referencia a Joe Biden. Sin embargo, Trump no ha mencionado a Haley durante ninguna vez en su intervención ante sus votantes, dejando claro que quiere orientar la atención a Biden para prepararse para su revancha el 5 de noviembre, días de las elecciones presidenciales.

«Hoy se ha anunciado que se está trayendo a 325.000 personas de partes desconocidas. Han abierto la frontera. Quieren abrir las fronteras», ha destacado Donald Trump, abordando dos de los asuntos de campaña que más preocupan a los votantes en estas elecciones, en clara referencia a la gestión del presidente Joe Biden.

«Es muy triste ver lo que les está pasando en nuestras ciudades. Hace tres años éramos independientes desde el puntos de vista de la energía, y en la actualidad le compramos petróleo a Venezuela. ¿Os lo podéis creer? Hay que unir al país y hay que unir al país. Teníamos la mejor economía del país», ha recordado Trump ante sus votantes que le han vitoreado en diferentes ocasiones.

«A todo el mundo le iba bien. Ahora tenemos un país que está muy dividido. Les pasa a otros países pero a los del tercer mundo. En cierto sentido somos país del tercer mundo. Nadie tiene confianza en nosotros. Tenemos que recuperar la confianza. Hemos esperado este día», ha reflexionado Trump, que ha sido el único de los candidatos en dirigirse a los votantes en esta noche electoral del Supermartes. La ex embajadora republicana ante la ONU, Nikki Haley, que ha preferido no pronunciarse, ha evitado dirigirse a sus votantes mientras analizaba su situación con su equipo de campaña. Mientras, el presidente Joe Biden ha optado por emitir un comunicado desde la Casa Blanca.

«El 5 de noviembre va a pasar a ser el día más importante en la historia de nuestro país. Ahora nuestro país es una broma. Hace tres años éramos el país más respetado. Nos llevábamos bien con todo el mundo», ha recordado Trump en referencia al días de las elecciones presidenciales, que se marcarán en rojo como el día de una revancha histórica en la política de Estados Unidos.