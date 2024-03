Supermartes: cuándo es, qué estados votan y por qué es tan importante

El ex presidente Donald Trump se planta esta semana en el Supermartes tras haber arrasado a Nikki Haley en su estado natal de Carolina del Sur, con un 60% de los votos, y en Michigan, donde obtuvo el 70% de los votos, en la batalla de las elecciones primarias por representar al Partido Republicano en las presidenciales contra Joe Biden. Trump lidera el recuento de delegados y votos, al haber conseguido la victoria en todas las primarias hasta ahora. Haley cuenta con un tercio de los votantes.

El electorado de 16 estados y un territorio estadounidense deciden candidato este martes, 5 de marzo, conocido como Supermartes. Es el día más señalado de elecciones primarias dentro del ciclo de 2024. En esta jornada electoral, se asigna más de un tercio de los delegados para decidir el candidato presidencial del Partido Republicano, en el que el ex presidente Donald Trump es el favorito. Es la última oportunidad de la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, en sus intentos de frenar el camino del ex presidente Donald Trump hacia la nominación.

¿Cuándo es el Supermartes?

Es el 5 de marzo. Trump y Haley serán las opciones en la papeleta de las primarias republicanas. El presidente Joe Biden será la opción para los demócratas, ya que no tiene oponentes claros. Hay candidatos que se han retirado de la carrera que seguirán apareciendo en la papeleta en algunos lugares debido a las normas de cada estado.

¿Qué es el Supermartes?

El Supermartes es el día en que el mayor número de estados celebra sus primarias. Generalmente, es a principios de marzo. La primera vez que se utilizó la palabra Supermartes fue en 1980. Entonces, se celebraron siete primarias y caucus el 11 de marzo. En aquella época, también se utilizaba para describir el último martes de la temporada de primarias en junio, cuando un grupo clave de estados que incluía California y Nueva Jersey emitía sus votos.

Fue en 1988, cuando se celebró el primer gran Supermartes. Ningún republicano ha ganado la nominación presidencial sin haber conseguido la victoria este día. El primer demócrata que ha sacado partido del Supermartes ha sido el ex presidente Bill Clinton. Fue en 1992. Entonces, marcó en rojo este día, dándole prioridad sobre las primarias Iowa y New Hampshire y los estados del sur.

En 1988, el ex presidente republicano George H.W. Bush, entonces vicepresidente, ganó 16 de las 17 contiendas. Su hijo, entonces gobernador de Texas, George W. Bush en 2000, se sirvió del Supermartes para ganar impulso tras perder las primarias de New Hampshire ante el senador de Arizona John McCain.

¿Qué estados votan?

Los estados que celebran elecciones primarias este Supermartes son: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia. Los demócratas del territorio estadounidense de Samoa Americana también tendrán caucus y los demócratas de Iowa darán a conocer los resultados de su caucus de preferencia presidencial. Mientras, el caucus presidencial republicano de Samoa Americana tendrá lugar el viernes.

¿Cuántos delegados se asignan?

Hay 865 delegados republicanos en juego en los 15 estados que votan en el Supermartes de este 5 de marzo. Esto representa más de un tercio del total de los 2.429 delegados de la carrera de las elecciones primarias, que comenzó a mediados de enero y concluye con la Convención Nacional Republicana en julio.

El ex presidente Donald Trump, favorito del Partido Republicano, ya tiene asegurados 244 delegados. No hay suficientes delegados disponibles para hacerse con la nominación el Supermartes, pero, es espera que Trump se convierta en el ganador virtual, acercándose a los 1.215. Aquí puedes ver el desglose de cómo se reparten los delegados, con California y Texas como los grandes trofeos al tener el mayor número de delegados.

California – 169

Texas – 161

Carolina del Norte – 74

Tennessee – 58

Alabama – 50

Virginia – 48

Oklahoma – 43

Arkansas – 40

Massachusetts – 40

Utah – 40

Minnesota – 39

Colorado – 37

Alaska – 29

Maine – 20

Vermont – 17

¿Qué ocurre después?

Después del Supermartes, se marca en rojo el verano, que será cuando tienen lugar las convenciones de ambos partidos. Milwaukee (Wisconsin) acogerá la Convención Nacional Republicana del 15 al 18 de julio, mientras Chicago (Illinois) será la sede de la Convención Nacional Demócrata del 19 al 22 de agosto.

Después tendrán lugar, los debates. El primer debate presidencial será el 16 de septiembre de 2024 en la Universidad Estatal de Texas en San Marcos. El segundo, el 1 de octubre en la Universidad Estatal de Virginia en Petersburg (Virginia). El tercero, el 9 de octubre en la Universidad de Utah en Salt Lake City (Utah). El 25 de septiembre en el Lafayette College de Easton (Pensilvania) tendrá lugar el único debate vicepresidencial. Las elecciones presidenciales serán el 5 de noviembre, el primer martes después del primer lunes de noviembre.