Haley se impone a Trump en las primarias republicanas en Washington DC a dos días del ‘supermartes’

La aspirante a la nominación en el Partido Republicano Nikki Haley ha logrado su primera victoria en las primarias ante el gran favorito para convertirse en candidato, Donald Trump. Se trata de un triunfo no especialmente importante en cuanto a cifras, sólo se repartían 19 de los 1.215 delegados necesarios para ganar la carrera, pero con cierto simbolismo. Primero, porque es en el Distrito de Columbia, es decir, en Washington DC, sede de la Casa Blanca. Y segundo, porque llega a apenas un par de días del célebre supermartes, en el que se reparte un gran número de delegados y que suele ser la noche en la que los focos señalan al ganador definitivo.

Haley, que hasta ahora no había podido con Trump en ninguna de las primarias o caucus hasta el momento, ni siquiera en el estado de Carolina del Sur en el que fue gobernadora, se anota así su primer triunfo. Hasta ahora había dejado claro que no pensaba abandonar la carrera como mínimo hasta el mencionado supermartes, al que ahora llegará con este impulso pero, en realidad, sin grandes opciones de remontada ante el ex presidente.

Haley ha logrado el 63 por ciento de los votos y 19 delegados frente al 33 por ciento del expresidente Donald Trump en unos comicios en los que tan solo han votado unos 2.000 republicanos.

Según los expertos, Columbia era la mejor opción de Haley para ganar una elección primaria debido a la gran tendencia del distrito federal a apoyar a los candidatos progresistas en las elecciones presidenciales, donde nunca ha ganado un candidato republicano.

Haley, que hasta ahora había perdido contra Trump en las anteriores votaciones, había defendido su permanencia en la carrera electoral debido a que «solo se ha visto votar a un puñado de estados».

A pesar de su derrota, el expresidente está cada vez más cerca de lograr la nominación republicana, pues es el favorito en la mayoría de estados, aunque será clave el ‘Supermartes’ del próximo 5 de marzo, cuando se deciden 800 delegados en 16 estados. El objetivo es llegar a los 1.215 delegados para asegurarse matemáticamente la nominación. Por el momento, Trump cuenta con 247 frente a los 43 de Haley.