El ex presidente Donald Trump sigue su camino imparable a convertirse en el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de noviembre después de arrasar este sábado, ganando todos los delegados de esta jornada electoral dentro del calendario de elecciones primarias. Este sábado, anteriormente citado, a Trump y a Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, les tocaba batalla en Michigan en una convención del partido republicano, y en Idaho y Missouri en los caucus. Trump ha batido a su contrincante Nikki Haley en las tres arenas, Michigan, Missouri y Idaho.

Trump tiene ya en su haber 244 delegados, frente a los 24 de Nikki Haley, de los 1.215 delegados necesarios para hacerse con la nominación republicana. La próxima cita del calendario republicano es este domingo en la capital de Washington, dos días antes el Supermartes, cuando 16 estados y la Samoa estadounidense celebrarán primarias, marcándose en rojo el mayor día de votaciones dentro del calendario de primarias.

Estas victorias allanan el camino a Trump para convertirse en candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales, el cual prepara su esperada revancha contra el presidente Joe Biden.

Esta semana se dará el pistoletazo de salida a la carrera entre Biden y Trump, que tendrá asegurada la nominación de su partido tras el Supermartes, el 5 de marzo. Biden utilizará el discurso del jueves, 7 de marzo, sobre el Estado de la Unión como trampolín para presentar su visión de un segundo mandato a millones de estadounidenses.

Trump y su equipo de campaña se preparan para unificar su candidatura con Nikki Haley. Mientras, la campaña de Biden, por su parte, espera sacar partido de que Trump se convierta en el candidato del Partido Republicano. El equipo del ex presidente ha proyectado que se asegurará los 1.215 delegados necesarios para convertirse en el nominado hacia el 19 de marzo.

Cuando Trump se convierta en candidato oficial del Partido Republicano, su campaña podrá unirse de manera formal con el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), lo que le abrirá la puerta a realizar actos de recaudación de fondos conjuntos y compartir datos, entre otros.

¿Qué es el Supermartes?

Es el día del ciclo de primarias presidenciales en el que más estados votan. El número exacto varía según el año. Es habitual que un tercio de todos los delegados a las convenciones republicana o demócrata, que se celebran en verano, se otorguen el Supermartes. Este año 2024, corresponderán 874 de los 2.429 delegados republicanos, es decir, el 36%. Cuando concluya el Supermartes, se habrán asignado 1.151 del total de esta temporada de primarias. Votarán el Supermartes: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia. También votará un territorio, Samoa Americana.