El ex presidente Donald Trump ha ganado este sábado las primarias republicanas de Carolina del Sur, imponiéndose a la ex embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley en su estado natal. Trump consolida así su camino hacia convertirse en el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales a la Casa Blanca. «Nunca he visto al Partido Republicano tan unido como ahora», ha reconocido Trump, mientras subía al escenario para pronunciar su discurso de victoria apenas unos instantes después del cierre de las urnas. «Podéis celebrarlo durante unos 15 minutos, pero luego tenemos que volver al trabajo», ha añadido.

Trump ha arrasado ya en todas las citas electorales dentro del calendario de primarias y caucus con victorias en Iowa, New Hampshire, Nevada y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Esta victoria aumenta la presión sobre Haley, representante de Donald Trump ante la ONU y gobernadora de Carolina del Sur entre 2011 y 2017, para que abandone las elecciones primarias y apoye a Trump, como ya hizo Ron DeSantis hace semanas en enero.

Las primarias de Carolina del Sur han sido históricamente un barómetro fiable para los republicanos. En todas menos una de las primarias desde 1980, el ganador republicano de Carolina del Sur ha sido el candidato del partido a las elecciones presidenciales de la Casa Blanca en noviembre, con la única excepción de Newt Gingrich en 2012. Esta victoria acerca a Trump a tomarse la revancha tras perder contra el actual presidente Joe Biden en las presidenciales de 2020. De momento, en un principio, tendría que esperar unos días más, ya que Haley se ha comprometido a permanecer en la carrera al menos hasta Super Tuesday, el 5 de marzo, (Supermartes, en inglés).

¿Cuándo es el Super Tuesday?

Un total de 21 estados y territorios acuden a las urnas el 5 de marzo. Ese día deciden candidato votantes de todo el país, entre los que destacan estados de Maine, Vermont, Virginia, Alabama, Texas, Iowa, Utah y Colorado.

El equipo del ex presidente espera que consiga suficientes delegados para convertirse oficialmente en el candidato marzo. Sus problemas legales siguen siendo una gran incógnita a medida que avanza hacia las elecciones generales, ya que suponen una carga financiera y de calendario. En 2023, sus honorarios legales alcanzaron aproximadamente los 50 millones de dólares. Sin embargo, Trump sigue enseñando su músculo en las encuestas, su gran capacidad para recaudar fondos y en los mítines electorales.

Trump siempre ha mantenido su popularidad en Carolina del Sur, un estado que debería haber ganado Nikki Haley al ser su lugar natal. Sin embargo, Trumpha demostrado ser imbatible, a pesar de que hay un sector del Partido Republicano que prefiere a Haley al no ser tan polémica como el ex presidente.

Ahora con Donald Trump como favorito claro para convertirse en candidato republicano a la Casa Blanca, la atención se desvía a quién completará el ticket republicano. Trump necesita un candidato a vicepresidente. Entre los aspirantes figuran el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, que abandonó la carrera presidencial de 2024 y apoyó a Trump; la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem; la congresista Elise Stefanik, de Nueva York, aliada de Trump desde hace tiempo; y Vivek Ramaswamy, el empresario de biotecnología que también respaldó a Trump tras abandonar su candidatura presidencial.