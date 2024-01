Trump cumple los pronósticos y arrasa en el caucus de Iowa que abre las primarias del Partido Republicano

Sin sorpresas en el estreno de las primarias del Partido Republicano en Estados Unidos: Donald Trump se anota el triunfo en el prólogo, el célebre caucus de Iowa que lanza la carrera por todo el país durante las próximas semanas. El ex presidente es, en realidad, el único candidato con posibilidades reales para lograr la nominación republicana de cara a las próximas presidenciales, y el primer episodio de las primarias le pone en cabeza con claridad, con más de la mitad de los votos, es decir, mayoría absoluta.

En una gélida tarde en el estado de Iowa, con temperaturas de -20º celsius, los republicanos estaban llamados a votar en el primer caucus, una particular modalidad de elección primaria. No tiene un especial peso de cara al resultado final, apenas aporta un 1,6% aproximado de delegados a la próxima convención republicana, pero sirve para fijar tendencias y, si acaso, descartar candidatos residuales. En este caso, no había dudas de que Trump sería el candidato ganador, y con una cómoda ventaja sobre sus rivales.

DeSantis, segunda posición

Quizá había más emoción de cara a comprobar quién era el segundo clasificado, colocándose en una suerte de pole position de cara a una eventual sucesión de Trump en el futuro. En este sentido, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha salvado los muebles en este primer partido, logrando una pequeña ventaja sobre Nikki Haley, ex representante de la Administración Trump ante Naciones Unidas. DeSantis, que hace poco más de un año se veía como favorito para destronar a Trump y convertirse en el candidato republicano para medirse con Joe Biden, ha venido protagonizando una errática campaña, lastrada por una falta de carisma que no se le había visto en su eficiente gestión en el estado del sureste de Estados Unidos, y por alguna que otra pifia bien aprovechada por Haley, cuya tendencia ha ido en ascenso en los últimos meses. Por el momento, DeSantis se mantiene como el segundo candidato con más apoyos en el Partido Republicano.

Así queda el caucus de Iowa superado el 94% del voto contado:

1. Donald Trump, 51%

2. Ron DeSantis, 21,3%

3. Nikki Haley, 19%

4. Vivek Ramaswamy, 7,7%

5. Ryan Binkley, 0,7%

En cuarta posición, a bastante distancia, queda Vivek Ramaswamy, que se ha hecho un nombre durante los debates entre candidatos mostrándose como un ferviente seguidor del ex presidente, más trumpista que el propio Trump en ocasiones. Los norteamericanos, por el momento, se quedan con la marca original. Trump, cabe recordar, no ha participado ni va a participar en los debates entre candidatos a las primarias republicanas, se reserva para los debates presidenciales con el candidato demócrata, que será, salvo inesperada sorpresa, Joe Biden.

Donald Trump permanece como gran favorito para lograr la nominación republicana. La media de encuestas electorales publicadas en Estados Unidos que realiza la web de análisis FiveThirtyEight destaca al ex presidente con un 63,1% de apoyo, a años luz de distancia de los candidatos Haley (a la que otorgan la segunda posición) y DeSantis. Las mismas encuestas señalan, por otra parte, que el grado de desaprobación de la gestión de Joe Biden sigue aumentando ligeramente, situándose ahora en una media del 56%.