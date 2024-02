La última sobrada de Biden: habla de un alto el fuego en Gaza mientras se come un helado

Joe Biden ha hablado este martes del alto al fuego en Gaza mientras se comía un helado. Una imagen que ha llamado la atención y que se une a la lista de momentos inéditos que el presidente de Estados Unidos colecciona, ya que durante sus 3 años de Gobierno, los lapsus y confusiones han marcado su mandato.

En este caso, Joe Biden acudió a un espacio televisivo para distanciarse de la actividad rutinaria en la Casa Blanca y así, poder acercarse a los espectadores a través de este programa distendido. Tras terminar su entrevista con Seth Meyers, Biden y Meyers se acercaron a una heladería en Nueva York para tomarse un helado.

Lo que no esperaba el mandatario estadounidense es que durante su visita a la heladería le preguntaran por el conflicto entre Israel y Palestina, concretamente sobre si sabía cuando se produciría el alto el fuego en la Franja de Gaza, a lo que Biden respondió: «Espero que tengamos un alto el fuego a finales de esta semana. Al menos mi asesor de seguridad nacional me dice que estamos cerca. Aún no está hecho. Mi esperanza es que el próximo lunes lo tengamos».

Esta peculiar escena ha encendido a los internautas, que no han desaprovechado la oportunidad para criticar al presidente estadounidense: «Este hombre necesita ser internado en una residencia para personas mayores o ir a un crucero de por vida donde tengan helado ilimitado, no puede tener los códigos nucleares».

Piropeó a una niña de 6 años

Otro suceso que levantó mucha polémica tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando piropeó a una niña de 6 años delante de sus padres. El incómodo momento ocurrió durante la celebración en Virginia de un evento de Acción de Gracias, que se celebra el jueves 23 de noviembre.

En dicho acto, el mandatario estadounidense interactuó con varios niños que se encontraban en el público y, tras conversar con ellos, afirmó entre risas: «Me gustan más los niños que las personas». Posteriormente, Biden se acercó a una niña de 6 años para elogiar sus orejas y después preguntarle si tiene 17 años, a lo que la familia de la menor responde que sólo tiene seis.

🇺🇸 | Joe Biden elogia las orejas de una niña durante un evento de Acción de Gracias. Durante un evento de Acción de Gracias en la estación naval de la ciudad estadounidense de Norfolk, el presidente Joe Biden dijo a una niña que le gustan sus orejas. pic.twitter.com/Bg8guH0iHz — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) November 20, 2023



Aquella no fue la primera vez que el actual presidente de los Estados Unidos protagoniza un momento particularmente incómodo que involucra a niños de por medio. Durante su visita a la ciudad de Helsinki (Finlandia) el pasado mes de julio, Biden olfateó y mordisqueó a una niña que se encontraba entre brazos de su madre. La menor, lejos de pasarlo bien, trató de alejarse y puso gestos de terror.

Otro comentario desafortunado que nuevamente iba dirigido a los más pequeños tuvo lugar en el pasado mes de agosto, mientras se celebraba el primer aniversario de la Ley de Reducción de la Inflación en la Casa Blanca. Allí Biden lanzó el siguiente comentario: «Quiero decirles una cosa a sus hijos. Conozco algunas heladerías realmente geniales por aquí y papi os debe uno, así que preguntadme después», posteriormente levantó las cejas y siguió con su discurso.