Muere una anciana de 80 años tras ser abandonada en una isla desierta por un crucero de lujo

Una mujer octogenaria ha muerto después de ser abandonada en una isla desierta de Australia durante un crucero de expedición cuyo precio alcanza los 80.000 dólares por persona. El caso ha desatado una investigación sobre posibles fallos de seguridad que costaron la vida a la pasajera.

La víctima, cuya identidad permanece bajo secreto, participaba en una travesía de 60 días alrededor de Australia a bordo del Coral Adventurer, un buque de expedición con capacidad para 120 pasajeros y 46 tripulantes. Lo que debía ser un viaje de ensueño por la Gran Barrera de Coral acabó en una pesadilla mortal.

El pasado sábado, durante una escala en Lizard Island, una reserva natural virgen de 30 kilómetros del continente, la mujer participó en una excursión al punto más alto de la isla, denominado Cook’s Look. Según ha trascendido, la anciana decidió separarse del grupo para descansar ante la dificultad de la caminata y nadie echó de menos a la pasajera cuando el grupo regresó al barco.

Finalmente el crucero zarpó sin ella, dejándola sola en una isla desierta. No fue hasta las 21:00 horas, varias horas después, cuando el capitán advirtió de su ausencia.

Testigos presenciales que navegaban por la zona relataron a la cadena pública ABC escenas de búsqueda desesperada. Hacia medianoche, un helicóptero sobrevoló la isla con focos mientras «al menos siete personas con linternas» rastreaban los senderos, según la navegante Tracy Ayris. Las operaciones se suspendieron sobre las tres de la madrugada para reanudarse al amanecer del domingo.

«Se podía escuchar la desesperación en las voces de los rescatistas. Es muy triste que algo así ocurra en un lugar tan paradisíaco», lamentó Ayris. Otro testigo, Rob Siganto, explicó que las comunicaciones por radio indicaban que buscaban a alguien «a mitad de camino hacia la cima». Finalmente, a primera hora del domingo, localizaron el cadáver de la anciana.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) ha abierto una investigación exhaustiva para esclarecer si la mujer podría haber sido rescatada con vida o si falleció por causas naturales o una caída accidental. La policía de Queensland ha clasificado el caso como «muerte súbita no sospechosa», aunque elaborará un informe forense completo.

Las autoridades tienen previsto interrogar a toda la tripulación cuando el barco atraque en Darwin en los próximos días. Mark Fifield, director ejecutivo de Coral Expeditions, ha expresado su consternación: «Estamos profundamente afectados y ofrecemos nuestro pleno apoyo a la familia».