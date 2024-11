Milei deja sin pensión vitalicia a la ex presidenta Cristina Kirchner tras su condena por corrupción

El Gobierno de Javier Milei ha ordenado retirar la pensión vitalicia que recibía Cristina Fernández de Kirchner como ex presidenta de Argentina. El mandatario ha tomado la decisión de dejar a la peronista sin la jubilación adicional después de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara su condena de 6 años de cárcel por corrupción. Cristina Fernández de Kirchner recibía una cuantía por el tiempo que ella misma estuvo al frente del país y otra por el tiempo que lo estuvo su difunto marido, el también ex presidente Néstor Kirchner.

La resolución judicial ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina fue dictada a finales finales de 2022. La sentencia condenaba a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua por corrupción, en el marco de la denominada Causa Vialidad. Por ello, Milei ha decidido despojarle de ciertos «privilegios».

«Un privilegio que no debería existir»

Así, a través del Ministerio de Capital Humano, se le ha dado de baja los beneficios que le correspondían por su etapa presidencial y la asignación personal derivada por pensión como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner. Se trata de «una necesaria consecuencia» por la «indignidad» de su condena que, a su vez, supondrá un «ahorro» para las arcas públicas, han detallado en un comunicado. El Ministerio considera que esta paga no es más que «un privilegio que no debería existir», especialmente si se «está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos».

Por tanto, Cristina Fernández de Kirchner dejará de ingresar 21,8 millones de pesos (más de 4.700 euros). El Ejecutivo ha aclarado que la ex presidenta sí seguirá recibiendo los pagos del Estado que le correspondan «de acuerdo a sus aportaciones».

Hasta este mes, el Estado argentino pagaba 9 pensiones vitalicias a ex presidentes y ex vicepresidentes por haber ocupado dichos cargos y otras cuatro a tres viudas y a una hija de ex mandatarios. Las cifras de las pensiones van desde los 5 hasta los 21 millones de pesos.

La decisión de dejar a Cristina Fernández de Kirchner sin esa paga vitalicia va en línea con el «manto de cordura» que Milei quiere imponer a la gestión pública, para lo que apela a la «ejemplaridad». El mandatario ha insistido desde su llegada al poder en la necesidad de reducir al mínimo la administración y recortar el gasto.

Cristina Fernández de Kirchner se enfrentaba a una causa judicial acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Lo hizo durante su mandato (2007-2015) y durante el de su marido Néstor Kirchner (2003-2007), que falleció en 2010 a los 60 años por el deterioro paulatino de su salud.

La Fiscalía, que había pedido para la ex presidenta 12 años de cárcel, estimó en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por la red que salpica también Néstor Kirchner y a ex funcionarios como el ex ministro Julio de Vido. Sin embargo, la peronista no ingresó en prisión al comenzar un periplo de apelaciones. Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner fue absuelta del delito de asociación para delinquir.

«Persecución política»

La ex presidenta ha denunciado ser víctima de una persecución política desde el ámbito judicial. Tras esta ratificación, Cristina Fernández de Kirchner tiene aún la opción de presentar un último recurso, en este caso en el Supremo.

El pasado mes de octubre, aun conociendo la condena, Cristina Fernández de Kirchner anunció su intención de liderar el Partido Justicialista, la histórica formación del peronismo que arruinó el país. No renuncia, por tanto, a volver al poder.