Cristina Kirchner, ex presidenta argentina condenada a seis años de cárcel por corrupción, no renuncia a volver al poder en Argentina. Este lunes ha publicado en sus redes sociales una extensa carta abierta en la que anuncia que se postula para liderar el Partido Justicialista, la histórica formación del peronismo que arruinó al país.

La ex mandataria revela en su «carta abierta a los compañeros y compañeras peronistas» que aceptará las peticiones para dirigir el peronismo y ha agradecido «las muestras de cariño y los mensajes de apoyo para ser la presidenta». No hay que olvidar cuál fue el legado envenenado del peronismo en Argentina en 2023: un 140% de inflación, un 40% de pobreza, un banco central sin reservas y una economía hundida.

Pese a ello, Cristina Kirchner, parece olvidar esas cifras catastróficas y asegura que «quiero decirles que estoy dispuesta, una vez más, a aceptar el desafío de debatir en unidad, porque si algo tengo claro también, es que acá no sobra nadie», ha apuntado. Para Kirchner, «la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes». «Nunca he ocupado un lugar sin tener la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada; sin miedo ni presiones», subraya.

Ha defendido así «concebir a nuestro partido como el instrumento que debe dar el primer paso para reagrupar a todas las fuerzas políticas y sociales detrás de un programa de gobierno que devuelva a esta Argentina sumida en la crueldad y el odio de los necios, la esperanza y el orgullo de ser argentinos». «Está claro que hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó», ha añadido en referencia a la situación del partido peronista.

Carta abierta a los compañeros y compañeras peronistas, y a los argentinos que nunca lo fueron, también.https://t.co/yoh8fuOt6m pic.twitter.com/h8StzEGYIE — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 7, 2024

Cristina Kirchner ataca a Milei

En la primera parte de la carta, Cristina Kirchner carga contra Milei y su gestión. «El ‘showman economista en la Rosada’ (…) prometiendo la dolarización ‘porque el peso es un excremento’ y repetía que el ajuste sólo lo iba a pagar ‘La Casta’, ha devenido en un espectáculo de mala calidad», asegura.

Según Cristina Kirchner, Milei «no sólo vocifera e insulta desde el escenario en forma cada vez más agresiva, violenta y soez a todo aquel que exprese una opinión diferente a la suya, sino que, además, avanza a hachazos sobre jubilados, universidades y hasta hospitales de salud mental».

Condenada por corrupción

La ex presidenta de Argentina Cristina Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por fraude y corrupción mientras fue la líder del Gobierno entre 2007 y 2015. El juez la declaró culpable de «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado. El Ministerio Público estimó en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a ex funcionarios como el ex ministro Julio de Vido.

Fue absuelta del delito de asociación para delinquir, por lo que la sentencia no fue tan amplia como esperaba los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que habían pedido para ella doce años de cárcel.

Cristina Kirchner no ingresó en prisión al comenzar entonces un largo periplo de apelaciones. Recientemente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación argentina rechazó los recursos formulados por la ex presidenta argentina. El máximo tribunal penal tiene bajo estudio la sentencia acusatoria y antes de pronunciarse sobre la misma debía resolver los recursos que interpuso la defensa. Es decir, si la confirma, modifica (podría aumentar o disminuir la pena) o bien, anula. El 13 de noviembre dará a conocer su decisión.