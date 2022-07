Al menos seis personas han muerto y diez se encuentran heridas, una de ellas de gravedad, tras el desprendimiento de un parte del glaciar de la Marmolada, en los Dolomitas (Alpes italianos) y no se descarta que pueda haber varios desaparecidos, según fuentes del Salvamento Alpino de la región Véneto (norte).

Las autoridades han desplegado cinco helicópteros, incluido uno especializado en rescate, y se han lanzado varios drones para la búsqueda de desaparecidos, informa la agencia de noticias italiana AGI.

El desprendimiento de roca ha provocado un alud de nieve, hielo y rocas que ha causado la apertura de una grieta en el glaciar y ha afectado a dos grupos de excursionistas, según las autoridades.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.

