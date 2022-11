Al menos 10 heridos al irrumpir un conductor contra una protesta de seguidores de Bolsonaro

Las protestas contra los resultados de la segunda vuelta electoral celebrada en Brasil este pasado domingo se están sucediendo en los últimos días con tal intensidad que el propio presidente saliente, Jair Bolsonaro, ha hecho un llamamiento para que los manifestantes dejen de bloquear las carreteras. En este escenario, este miércoles se producía una terrible escena cuando un conductor irrumpió contra una multitud que bloqueaba una vía pública en Mirassol, al sur del país, arrollando a varios ciudadanos y dejando un reguero de heridos, entre diez y doce, incluyendo cuatro graves.

Como se ve en las imágenes, el conductor decide en un momento dado que ya se ha cansado de esperar a que los manifestantes dejen paso y se lanza contra los ciudadanos, llevándose por delante a todos los que se encontró a su paso, entre los gritos de terror de los sorprendidos participantes en la protesta, seguidores del conservador Jair Bolsonaro.

Estas imágenes de ciudadanos cortando las carreteras de Brasil tras la derrota de Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones, por un estrecho margen, ante Lula da Silva, se están sucediendo en los últimos días. El propio presidente saliente hacía un llamamiento este miércoles para que las protestas no incluyeran estos cortes de carreteras. «Quiero hacerles un llamamiento: desbloqueen las carreteras. Eso no me parece que forme parte de manifestaciones legítimas», ha dicho Bolsonaro, quien sí ha dado su apoyo a otras protestas pacíficas: «Otras manifestaciones que se están realizando por todo Brasil, en plazas… son parte del juego democrático. Siéntanse a gusto. Protesten de otra forma, en otros locales, eso es muy bienvenido».

Al grito de «¡Intervención federal ya!», miles de brasileños pedían en Sao Paulo, Rio de Janeiro o Brasilia la actuación de las fuerzas armadas contra la derrota de su líder por 49,1% de los votos, frente a 50,9% de Lula.

La policía federal de carreteras (PRF) ha registrado 146 cortes totales o parciales que afectaban a 16 estados de Brasil, en un balance publicado la tarde del miércoles. Hasta el momento, han sido dispertadas hasta 688 manifestaciones, según las autoridades policiales. El número ha ido disminuyendo gradualmente desde que la policía empezó a usar la fuerza con el aval del Supremo Tribunal Federal, que ordenó el uso de «todas las medidas necesarias» para desbloquear caminos».