El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha contestado a la defensiva este lunes al final de la rueda de prensa en la sala Roosevelt de la Casa Blanca, en la que explicaba a los periodistas la última hora de la catástrofe del huracán Helene, que ha provocado al menos 121 muertos y numerosos daño en seis estados, especialmente en Carolina del Norte, este fin de semana. Justo cuando iba a salir por la puerta cuando un periodista le ha preguntado: «Sobre el huracán, señor presidente, ¿por qué no han estado ni usted ni la vicepresidenta Harris aquí en Washington al frente de esto?». «He estado al frente, he estado al teléfono al menos dos horas dando órdenes ayer y el día anterior. Estoy al frente desde el teléfono. Llamo a mi equipo de seguridad», ha señalado el presidente, el cual se ha pasado todo el fin de semana en su casa de la playa de Delaware en Rehoboth.

La Casa Blanca ha destacado que Joe Biden habló por teléfono el domingo por la noche con el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, así como con Scott Matheson, alcalde de Valdosta (Georgia), y el director de Gestión de Emergencias de Florida, John Louk.

El presidente Joe Biden ha reconocido que tiene previsto visitar este jueves las zonas afectadas de Carolina del Norte, el estado más golpeado por el huracán. La vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata a las elecciones presidenciales, ha decidido interrumpir su campaña y volver a Washington este lunes. Durante su regreso, ha publicado una controvertida fotografía mientras sobrevolaba la zona afectada desde el Air Force 2, que ha recordado a la imagen del ex presidente republicano George W. Bush cuando pasó en helicóptero por la zona devastada por el Katrina en 2005. Entonces, los demócratas criticaron de forma muy dura su decisión de no supervisar sobre el terreno lo ocurrido. Entonces, el republicano explicó que no interrumpir las labores de rescate, debido al dispositivo de seguridad que hubiera provocado su presencia. Mientras, el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, ha decidido visitar este lunes Valdosta (Georgia), uno de los lugares más golpeados por el huracán Helene.

El huracán Helene se ha metido así este lunes en la campaña presidencial de Estados Unidos, tras golpear además dos estados fundamentales para ganar la Casa Blanca, Georgia y Carolina del Norte. Forman parte del grupo de estados indecisos (swing states), que tienen la clave para ganar las elecciones junto con Arizona, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada.

El presidente Joe Biden ha anunciado este lunes que pedirá al Congreso que apruebe fondos suplementarios para responder a la crisis desatada por el huracán Helene, que ha afectado a seis estados (Florida, Carolina del Norte y del Sur, Georgia, Tennessee e Indiana).

Al menos 121 muertos en seis estados se han registrado tras el paso del huracán Helene este fin de semana. Esta cifra puede aumentar a 600, debido a que hay un gran número de personas desaparecidas. Los vientos del huracán han arrasado en una zona que se extiende desde la costa del Golfo de Florida hacia el norte hasta los Montes Apalaches en Virginia. El condado de Carolina del Norte que incluye Asheville registró al menos 35 muertes, mientras que docenas de personas murieron también en Georgia y Carolina del Sur.

Helene tocó tierra en el norte de Florida a última hora del pasado jueves en forma de huracán de categoría 4. Atravesó rápidamente Georgia, las Carolinas y Tennessee con lluvias torrenciales que inundaron estos estados. Cientos de carreteras están cerradas en el oeste de Carolina del Norte y los refugios albergan a más de 1.000 personas.