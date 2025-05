Jerusalén convoca a la embajadora española tras calificar Sánchez a Israel de «estado genocida»

La embajadora de España en Israel ha sido citada este jueves para una amonestación formal en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén «tras las duras declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez», según fuentes israelíes.

La convocatoria de la embajadora española, estaría relacionada con las declaraciones de este miércoles en el Congreso de Pedro Sánchez, que ha dicho que: «no haremos negocios con un país que comete genocidio», según informa el diario Jerusalem Post.

«Tras las duras declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la embajadora española en Israel ha sido citada a una reunión de amonestación en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén mañana», ha indicado un portavoz de este departamento a Efe.

La convocatoria de la embajadora se produce después de que Sánchez haya dicho este miércoles en el Congreso de los Diputados que su Gobierno no comercia «con un Estado genocida», en respuesta a las acusaciones del portavoz del partido catalán Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, de que el Ejecutivo español comercia «con un Estado genocida, como Israel».

«Le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día desde esta tribuna especifiqué precisamente de qué estábamos hablando cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad», dijo Sánchez.

Sánchez ha utilizado por primera vez en las Cortes Generales la denominación de «Estado genocida» para referirse a Israel. De esta manera, usa las mismas palabras con las que sus socios independentistas de Esquerra Republicana se refieren a la nación de Oriente Medio. Rufián, diputado de ERC, ha señalado al Gobierno nacional por «comerciar con un Estado genocida como Israel», pero también por «repartirse los jueces con la derecha» y «dejar que se carguen la reducción de la jornada laboral».

Sánchez y su Gobierno se han posicionado del lado de Palestina en el conflicto con Israel, que tuvo su germen en el atentado de Hamás, grupo terrorista por la liberación palestina, el 7 de octubre de 2023. Aquel día, coincidente con el 50 aniversario de la Guerra del Yom Kippur, el ataque en territorio israelí causó la muerte de 1.400 personas, entre las que se encontraban dos ciudadanos españoles, y supuso el secuestro de otras 252.

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ya convocó en mayo de 2024 a la embajadora española en Israel, Ana Solomon, tras el anuncio de que España reconocerá a Palestina el 28 de mayo.

«Han decidido conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás», denunció el ministro israelí en un comunicado, en el que su departamento ha precisado que se mostrará a la embajadora española el vídeo del ataque del grupo terrorista del pasado 7 de octubre contra Israel.